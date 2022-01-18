"Становлять загрозу": канцлер ФРН закликав РФ скоротити війська біля кордонів України

Ситуація на українсько-російському кордоні, стверджує Олаф Шольц, є "дуже серйозною" і викликає занепокоєння Німеччини та Іспанії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Росію до деескалації конфлікту з Україною та скорочення військ біля українських кордонів. Він заявив, що ситуація на кордоні двох країн є "дуже серйозною" і непокоїть уряди Німеччини та Іспанії. Про це він повідомив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді, повідомляє Deutsche Welle.

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"Не можна не брати до уваги пересування (російських — ред.) військ. Вони масштабні і становлять загрозу суверенітету України", — зазначив глава німецького уряду.

Також Шольц застеріг Росію від вторгнення в Україну, але не назвав конкретно, яких заходів буде вжито Німеччиною у разі нападу РФ на Україну. Канцлер Німеччини лише пообіцяв Росії "серйозні політичні та економічні наслідки".

За словами Шольца, ключовим завданням Німеччини та Іспанії є зробити все можливе, щоб уникнути такого розвитку подій, від якого, зрештою, постраждають усі.

Водночас канцлер побічно відмовив українській владі у постачанні зброї з Німеччини. Він зазначив, що всередині німецького уряду немає розбіжностей щодо цього питання.

"Це включає і дотримання наступності в тому, що уряди Німеччини вміло робили в минулому", — підкреслив він.

Російські війська біля кордонів України

Нагадаємо, Росія продовжує перекидання різної техніки зі східної частини країни на західну, у бік України. Раніше стало відомо, що РФ перекидає у бік України техніку для обслуговування авіації. Поблизу російського міста Єкатеринбурга було помічено склад, на якому були паливозаправники, газозарядні станції та інша специфічна техніка.

Також Росія посилила бойову підготовку артилерії окупантів на Донбасі. За інформацією української розвідки, командування Збройних сил Росії нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки російських найманців в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Водночас до Білорусі почала прибувати російська бронетехніка для навчань біля українських кордонів. Планується перекидання винищувачів Су-35, засобів ППО С-400 та "Панцир-С", а також інша бронетехніка. У лютому в Білорусі пройдуть спільні навчання з РФ "Союзна рішучість — 2022".