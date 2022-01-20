Референдум в Беларуси: неприкосновенность Лукашенко хотят закрепить в конституции
В документе проявление патриотизма будет "долгом" граждан. А брак предлагают конституционно закрепить как "союз женщины и мужчины".
В Беларуси 27 февраля проведут референдум по изменению конституции, гражданам страны предлагается одобрить неприкосновенность президента Александра Лукашенко. Об этом говорится в анализе будущего мероприятия, которое провело белорусское агентство "БЕЛТА".
"Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий", – указало агентство.
При этом в условиях референдума сохраняется президентская форма правления. Срок полномочий парламента увеличивается с 4 до 5 лет.
Для занятия должности президента Беларуси хотят установить возрастной ценз от 40 лет, Кандидат также должен постоянно прожить в стране не менее 20 лет непосредственно перед выборами.
Одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Главу государства может отправить в отставку Всебелорусское народное собрание, если он систематически или грубого нарушал конституцию, совершил государственную измену или другое тяжкое преступление.
Что еще хотят изменять на референдуме в Беларуси?
Жителям Беларуси предлагается внести поправки в 83 статьи конституции. Также власти хотят придумать 11 новых статей и добавить одну главу.
"Самые главные изменения Основного закона направлены на значительное укрепление института народовластия", – прокомментировал инициативу Лукашенко.
Новую главу конституции решили отвести образованию "органа народной власти" — "Всебелорусского народного собрания".
Полномочия этого собрания будут следующие:
- утверждения основных стратегических и программных документов по внутренней и внешней политики, военной доктрине, концепции национальной безопасности и программам социально-экономического развития.
- предложение изменений и дополнений в конституцию;
- рассмотрение вопроса о легитимности выборов;
- одобрение по предложению президента направления военных за пределы Беларуси.
- формирование конституционного и верховного судов, центральной избирательной комиссии;
- ввод чрезвычайного или военного положения при наличии оснований, предусмотренных конституцией;
- отмена правовых актов, иные решений государственных органов и должностных лиц, противоречащие интересам национальной безопасности.
Более 58% беларусов поддерживают изменения в конституцию, а 63% готовы идти на референдум, сообщило агентство.
Патриотизм и брак в Беларуси
Кроме изменения структуры власти, беларусам предлагают одобрить конституционные изменения в части принципов социального государства. В обновленной конституции предлагается установить, что брак – это союз женщины и мужчины.
В качестве конституционного долга беларусов хотят закрепить проявление патриотизма и сохранение исторической памяти.
Отметим, что по мнению Лукашенко белорусская нация сформировалась во времена СССР. "Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и сохранил свою самобытность", — вспоминадл глава государства.
Также Лукашенко говорил о создании союзного государства вместе с Рoссией. В новом образовании хотят учесть "все положительные остатки" распада СССР.
17 января этого года Лукашенко заявил о наращивании украинских войск у границ с Беларусью.