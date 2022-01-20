Референдум у Білорусі: недоторканність Лукашенка хочуть закріпити в конституції

У документі прояв патріотизму буде "боргом" громадян. А шлюб пропонують конституційно закріпити як "союз жінки та чоловіка".

У Білорусі 27 лютого проведуть референдум щодо зміни конституції, громадянам країни пропонується схвалити недоторканність президента Олександра Лукашенка. Про це йдеться в аналізі майбутнього заходу, яке провело білоруське агентство "БЕЛТА".

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"Президент, який припинив виконання своїх повноважень, не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку зі здійсненням ним президентських повноважень", — зазначило агентство.

При цьому за умов референдуму зберігається президентська форма правління. Термін повноважень парламенту зростає з 4 до 5 років.

[ + – ] Лукашенко править Білоруссю вже 28 років Фото: kaktutzhit.by

Для посади президента Білорусі хочуть встановити віковий ценз від 40 років, Кандидат також повинен постійно прожити в країні не менше 20 років безпосередньо перед виборами.

Одна й та сама особа може бути президентом не більше двох термінів. Главу держави можуть відправити у відставку Всебілоруські народні збори, якщо він систематично чи грубо порушував конституцію, вчинив державну зраду чи інший тяжкий злочин.

Що ще хочуть змінювати на референдумі в Білорусі?

Жителям Білорусі пропонується внести поправки до 83 статей конституції. Також влада хоче вигадати 11 нових статей і додати один розділ.

"Найголовніші зміни Основного закону спрямовані на значне зміцнення інституту народовладдя", — прокоментував ініціативу Лукашенко.

Новий розділ конституції вирішили присвятити утворенню "органу народної влади" — "Всебілоруського народного зібрання".

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Повноваження цих зборів будуть такі:

затвердження основних стратегічних і програмних документів щодо внутрішньої та зовнішньої політики, військової доктрини, концепції національної безпеки та програм соціально-економічного розвитку;

пропозиція змін і доповнень до конституції;

розгляд питання щодо легітимності виборів;

схвалення на пропозицію президента спрямування військових за межі Білорусі;

формування конституційного та верховного судів, центральної виборчої комісії;

введення надзвичайного чи військового стану за наявності підстав, передбачених конституцією;

скасування правових актів, інші рішення державних органів і посадових осіб, що суперечать інтересам національної безпеки.

Понад 58% білорусів підтримують зміни до конституції, а 63% готові на референдум, повідомило агентство.

Патріотизм і шлюб у Білорусі

Крім зміни структури влади, білорусам пропонують схвалити конституційні зміни щодо принципів соціальної держави. В оновленій конституції пропонується встановити, що шлюб — це союз жінки та чоловіка.

Як конституційний обов'язок білорусів хочуть закріпити прояв патріотизму та збереження історичної пам'яті.

Зазначимо, що на думку Лукашенка білоруська нація сформувалася за часів СРСР. "Магнати на собак міняли білоруських селян. Але народ вижив і зберіг свою самобутність", — згадував глава держави.

Також Лукашенко говорив про створення союзної держави разом із Росією. У нове утворення хочуть врахувати "всі позитивні залишки" розпаду СРСР.

17 січня цього року Лукашенко заявив про нарощування українських військ біля кордонів із Білоруссю.