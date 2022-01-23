В Турции будут судить журналистку за "оскорбление" президента пословицами о скоте и дворце
Несколько турецких министров возмутились словами Седеф Кабаш, хотя журналистка прямо не упоминала Эрдогана и утверждает, что не пыталась никого оскорбить.
В Турции задержали журналистку оппозиционного телеканала Tele1 Седеф Кабаш за поговорки, которые она использовала, комментируя интервью президента Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает CNN Turk.
Во время прямого эфира журналистка озвучила пословицу "коронованный становится мудрее", отметив, что это не всегда правда. В этой шутке усмотрели намек на Тайипа Реджепа Эрдогана, который находится при власти уже почти 20 лет — сначала в качестве премьер-министра, а потом президента.
"Когда скот входит во дворец, он не становится королем, это дворец превращается в хлев", — добавила также Седеф Кабаш.
Прокуратура Стамбула приняла решение задержать журналистку за острые высказывания. Кабаш задержали в субботу: сначала ее доставили в полицию, а затем в прокуратуру, в итоге Стамбульский суд арестовал телеведущую. Адвокат задержанной Угур Пойраз заявил, что он будет до конца бороться с беззаконием. Его подзащитная заявила, что не признает своей вины, а поговорками она не хотела никого оскорбить.
Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль хоть прямо и не называл имя журналистки, но написал твит, в котором раскритиковал "отвратительные слова в адрес нашего президента". По его мнению, "незаконные выражения возникают из чувства ненависти и зависти".
Директор по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что у оппозиции и журналистики единая мораль, которая "откровенно оскорбляет президента на телеканале, у которого нет другой цели, кроме распространения ненависти".
В организации "Репортеры без границ" заявили, что с момента избрания Реджепа Эрдогана на пост президента в 2014 году, в стране было задержано не менее 200 журналистов. 70 из них были осуждены по аналогичному с Кабаш обвинению.
Напомним, турецкий президент переименовал экспортный бренд страны с Turkey на Türkiye с целью повышения продаж.
В ноябре Турцию охватили протесты из-за резкого падения курса лиры по отношению к доллару.