В Турции будут судить журналистку за "оскорбление" президента пословицами о скоте и дворце

Несколько турецких министров возмутились словами Седеф Кабаш, хотя журналистка прямо не упоминала Эрдогана и утверждает, что не пыталась никого оскорбить.

В Турции задержали журналистку оппозиционного телеканала Tele1 Седеф Кабаш за поговорки, которые она использовала, комментируя интервью президента Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает CNN Turk.

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Во время прямого эфира журналистка озвучила пословицу "коронованный становится мудрее", отметив, что это не всегда правда. В этой шутке усмотрели намек на Тайипа Реджепа Эрдогана, который находится при власти уже почти 20 лет — сначала в качестве премьер-министра, а потом президента.

"Когда скот входит во дворец, он не становится королем, это дворец превращается в хлев", — добавила также Седеф Кабаш.

Прокуратура Стамбула приняла решение задержать журналистку за острые высказывания. Кабаш задержали в субботу: сначала ее доставили в полицию, а затем в прокуратуру, в итоге Стамбульский суд арестовал телеведущую. Адвокат задержанной Угур Пойраз заявил, что он будет до конца бороться с беззаконием. Его подзащитная заявила, что не признает своей вины, а поговорками она не хотела никого оскорбить.

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль хоть прямо и не называл имя журналистки, но написал твит, в котором раскритиковал "отвратительные слова в адрес нашего президента". По его мнению, "незаконные выражения возникают из чувства ненависти и зависти".

Директор по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что у оппозиции и журналистики единая мораль, которая "откровенно оскорбляет президента на телеканале, у которого нет другой цели, кроме распространения ненависти".

В организации "Репортеры без границ" заявили, что с момента избрания Реджепа Эрдогана на пост президента в 2014 году, в стране было задержано не менее 200 журналистов. 70 из них были осуждены по аналогичному с Кабаш обвинению.

Напомним, турецкий президент переименовал экспортный бренд страны с Turkey на Türkiye с целью повышения продаж.

В ноябре Турцию охватили протесты из-за резкого падения курса лиры по отношению к доллару.