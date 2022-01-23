У Туреччині судитимуть журналістку за "образу" президента прислів'ями про худобу та палац

Декілька турецьких міністрів обурилися словами Седеф Кабаш, хоча журналістка прямо не згадувала Ердогана і стверджує, що не намагалася нікого образити.

У Туреччині затримали журналістку опозиційного телеканалу Tele1 Седефа Кабаша за приказки, які вона використала, коментуючи інтерв'ю президента Реджепа Ердогана. Про це повідомляє CNN Turk.

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Під час прямого ефіру журналістка озвучила прислів'я "коронований стає мудрішим", наголосивши, що це не завжди правда. У цьому жарті вбачили натяк на Тайіпа Реджепа Ердогана, який перебуває при владі вже майже 20 років — спочатку прем'єр-міністром, а потім президентом.

"Коли худоба входить у палац, вона не стає королем, це палац перетворюється на хлів", — додала Седеф Кабаш.

Прокуратура Стамбула вирішила затримати журналістку за гострі висловлювання. Кабаш затримали у суботу: спочатку її доставили до поліції, а потім до прокуратури, у результаті Стамбульський суд заарештував телеведучу. Адвокат затриманої Угур Пойраз заявив, що він до кінця боротиметься із беззаконням. Його підзахисна заявила, що не визнає свою провину, а приказками вона не хотіла нікого образити.

Міністр юстиції Туреччини Абдулхаміт Гюль хоч прямо і не називав ім'я журналістки, але написав твіт, у якому розкритикував "огидні слова на адресу нашого президента". На його думку, "незаконні висловлювання виникають із почуття ненависті та заздрості".

Директор зі зв'язків із громадськістю президента Туреччини Фахретін Алтун заявив, що в опозиції та журналістики єдина мораль, яка "відверто ображає президента на телеканалі, який не має іншої мети, крім поширення ненависті".

В організації "Репортери без кордонів" заявили, що з моменту обрання Реджепа Ердогана на посаду президента у 2014 році в країні було затримано щонайменше 200 журналістів. 70 із них було засуджено за аналогічним з Кабашем звинуваченням.

Турецький президент перейменував експортний бренд країни з Turkey на Türkiye з метою підвищення продажів.

У листопаді Туреччину охопили протести через різке падіння курсу ліри щодо долара.