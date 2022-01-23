У Туреччині судитимуть журналістку за "образу" президента прислів'ями про худобу та палац
Декілька турецьких міністрів обурилися словами Седеф Кабаш, хоча журналістка прямо не згадувала Ердогана і стверджує, що не намагалася нікого образити.
У Туреччині затримали журналістку опозиційного телеканалу Tele1 Седефа Кабаша за приказки, які вона використала, коментуючи інтерв'ю президента Реджепа Ердогана. Про це повідомляє CNN Turk.
Під час прямого ефіру журналістка озвучила прислів'я "коронований стає мудрішим", наголосивши, що це не завжди правда. У цьому жарті вбачили натяк на Тайіпа Реджепа Ердогана, який перебуває при владі вже майже 20 років — спочатку прем'єр-міністром, а потім президентом.
"Коли худоба входить у палац, вона не стає королем, це палац перетворюється на хлів", — додала Седеф Кабаш.
Прокуратура Стамбула вирішила затримати журналістку за гострі висловлювання. Кабаш затримали у суботу: спочатку її доставили до поліції, а потім до прокуратури, у результаті Стамбульський суд заарештував телеведучу. Адвокат затриманої Угур Пойраз заявив, що він до кінця боротиметься із беззаконням. Його підзахисна заявила, що не визнає свою провину, а приказками вона не хотіла нікого образити.
Міністр юстиції Туреччини Абдулхаміт Гюль хоч прямо і не називав ім'я журналістки, але написав твіт, у якому розкритикував "огидні слова на адресу нашого президента". На його думку, "незаконні висловлювання виникають із почуття ненависті та заздрості".
Директор зі зв'язків із громадськістю президента Туреччини Фахретін Алтун заявив, що в опозиції та журналістики єдина мораль, яка "відверто ображає президента на телеканалі, який не має іншої мети, крім поширення ненависті".
В організації "Репортери без кордонів" заявили, що з моменту обрання Реджепа Ердогана на посаду президента у 2014 році в країні було затримано щонайменше 200 журналістів. 70 із них було засуджено за аналогічним з Кабашем звинуваченням.
Турецький президент перейменував експортний бренд країни з Turkey на Türkiye з метою підвищення продажів.
У листопаді Туреччину охопили протести через різке падіння курсу ліри щодо долара.