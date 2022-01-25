"Кремлю придется что-то делать": США исключили уступки России по гарантиям безопасности

Соединенные Штаты будут обсуждать меры по обеспечению безопасности не с Россией, а с союзниками, включая руководство Украины, заявили в Госдепе США.

США не станут уступать России в позиции по гарантиям безопасности. Об этом сказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 24 января, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства.

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Руководству РФ придется прилагать определенные усилия для исполнения всех договоренностей, подчеркнул он.

Прайс уточнил, что шаги США в рамках гарантий безопасности не станут уступками для РФ.

"Это значит, что Кремлю тоже придется что-то предпринимать для обеспечения нашей безопасности", — сказал Прайс.

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Соединенные Штаты будут обсуждать меры по обеспечению безопасности в месте с союзниками, в том числе с руководством Украины.

"Мы делаем это с целью быстрого, мощного, жесткого, единого реагирования, которое почувствует Россия в случае дальнейшей агрессии", — сказал он.

Размещение ракет в Европе

США могут говорить с Россией о контроле над вооружениями, в частности, о размещении ракет в Европе. Уступок и обсуждений о членстве стран в НАТО обсуждать никто не планирует, добавил Прайс.

По его словам, Белый дом на данній момент продолжает придерживаться пути дипломатии и диалога с РФ по ситуации вокруг военного напряжения на границе с Украиной. Соединенные Штаты хотят и далее соблюдать политику дипломатии, но готовы к любому развитию событий, подчеркнул представитель Госдепа.

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Штаты обсуждали с союзниками из Евросоюза свои идеи и получили от них реакцию, отметил представитель Госдепа.

США ответят на предложения России по гарантиям безопасности на этой неделе, это будет следующий шаг в отношениях двух стран, заключил он.

Напомним, что 10 января этого года в Женеве около 7,5 часов представители США и РФ обсуждали гарантии безопасности и ядерного вооружения.

В первом раунде переговоров США согласились обсуждать с Россией двухсторонние вопросы, кроме европейской безопасности "без их европейских союзников и партнеров".

Тем временем, Соединенные Штаты со своими союзниками по НАТО обсуждают возможность размещения американских вооруженных сил в Восточной Европе. Президент США Джо Байден пока думает над вариантами ответа на угрозу России для Украины.