"Кремлю придется что-то делать": США исключили уступки России по гарантиям безопасности
Соединенные Штаты будут обсуждать меры по обеспечению безопасности не с Россией, а с союзниками, включая руководство Украины, заявили в Госдепе США.
США не станут уступать России в позиции по гарантиям безопасности. Об этом сказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 24 января, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства.
Руководству РФ придется прилагать определенные усилия для исполнения всех договоренностей, подчеркнул он.
Прайс уточнил, что шаги США в рамках гарантий безопасности не станут уступками для РФ.
"Это значит, что Кремлю тоже придется что-то предпринимать для обеспечения нашей безопасности", — сказал Прайс.
Соединенные Штаты будут обсуждать меры по обеспечению безопасности в месте с союзниками, в том числе с руководством Украины.
"Мы делаем это с целью быстрого, мощного, жесткого, единого реагирования, которое почувствует Россия в случае дальнейшей агрессии", — сказал он.
Размещение ракет в Европе
США могут говорить с Россией о контроле над вооружениями, в частности, о размещении ракет в Европе. Уступок и обсуждений о членстве стран в НАТО обсуждать никто не планирует, добавил Прайс.
По его словам, Белый дом на данній момент продолжает придерживаться пути дипломатии и диалога с РФ по ситуации вокруг военного напряжения на границе с Украиной. Соединенные Штаты хотят и далее соблюдать политику дипломатии, но готовы к любому развитию событий, подчеркнул представитель Госдепа.
Штаты обсуждали с союзниками из Евросоюза свои идеи и получили от них реакцию, отметил представитель Госдепа.
США ответят на предложения России по гарантиям безопасности на этой неделе, это будет следующий шаг в отношениях двух стран, заключил он.
Напомним, что 10 января этого года в Женеве около 7,5 часов представители США и РФ обсуждали гарантии безопасности и ядерного вооружения.
В первом раунде переговоров США согласились обсуждать с Россией двухсторонние вопросы, кроме европейской безопасности "без их европейских союзников и партнеров".
Тем временем, Соединенные Штаты со своими союзниками по НАТО обсуждают возможность размещения американских вооруженных сил в Восточной Европе. Президент США Джо Байден пока думает над вариантами ответа на угрозу России для Украины.