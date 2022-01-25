"Кремлю доведеться щось робити": США заперечили поступки Росії щодо гарантій безпеки

Сполучені Штати обговорюватимуть заходи щодо безпеки не з Росією, а із союзниками, враховуючи керівництво України, заявили в Держдепі США.

США не поступатимуться Росії в позиції щодо гарантій безпеки. Про це сказав речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу 24 січня, стенограма якого опублікована на сайті відомства.

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Керівництву РФ доведеться докладати певних зусиль для виконання всіх домовленостей, наголосив він.

Прайс уточнив, що кроки США в межах гарантій безпеки не стануть поступками РФ.

"Це означає, що Кремлю теж доведеться щось робити для гарантування нашої безпеки", — сказав Прайс.

[ + – ] США обговорять кроки щодо безпеки з Україною Фото: Открытые источники

Сполучені Штати обговорюватимуть заходи щодо гарантування безпеки в місці із союзниками, зокрема з керівництвом України.

"Ми робимо це з метою швидкого, потужного, жорсткого, єдиного реагування, яке відчує Росія у разі подальшої агресії", — сказав він.

Розміщення ракет у Європі

США можуть говорити з Росією про контроль за озброєннями, зокрема, про розміщення ракет у Європі. Поступок та обговорень про членство країн у НАТО обговорювати ніхто не планує, додав Прайс.

За його словами, Білий дім наразі продовжує дотримуватися шляхів дипломатії та діалогу з РФ щодо ситуації навколо військової напруги на кордоні з Україною. Сполучені Штати хочуть і надалі дотримуватися політики дипломатії, але готові до будь-якого розвитку подій, наголосив представник Держдепу.

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Штати обговорювали із союзниками з Євросоюзу свої ідеї та отримали від них реакцію, зазначив представник Держдепу.

США дадуть відповідь на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки цього тижня, це буде наступний крок у відносинах двох країн, підсумував він.

Нагадаємо, що 10 січня цього року в Женеві майже 7,5 годин представники США й РФ обговорювали гарантії безпеки та ядерного озброєння.

У першому раунді переговорів США погодилися обговорювати з Росією двосторонні питання, окрім європейської безпеки "без їхніх європейських союзників і партнерів".

Тим часом Сполучені Штати зі своїми союзниками по НАТО обговорюють можливість розміщення американських збройних сил у Східній Європі. Президент США Джо Байден поки що думає над варіантами відповіді на загрозу Росії для України.