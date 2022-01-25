"Кремлю доведеться щось робити": США заперечили поступки Росії щодо гарантій безпеки
Сполучені Штати обговорюватимуть заходи щодо безпеки не з Росією, а із союзниками, враховуючи керівництво України, заявили в Держдепі США.
США не поступатимуться Росії в позиції щодо гарантій безпеки. Про це сказав речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу 24 січня, стенограма якого опублікована на сайті відомства.
Керівництву РФ доведеться докладати певних зусиль для виконання всіх домовленостей, наголосив він.
Прайс уточнив, що кроки США в межах гарантій безпеки не стануть поступками РФ.
"Це означає, що Кремлю теж доведеться щось робити для гарантування нашої безпеки", — сказав Прайс.
Сполучені Штати обговорюватимуть заходи щодо гарантування безпеки в місці із союзниками, зокрема з керівництвом України.
"Ми робимо це з метою швидкого, потужного, жорсткого, єдиного реагування, яке відчує Росія у разі подальшої агресії", — сказав він.
Розміщення ракет у Європі
США можуть говорити з Росією про контроль за озброєннями, зокрема, про розміщення ракет у Європі. Поступок та обговорень про членство країн у НАТО обговорювати ніхто не планує, додав Прайс.
За його словами, Білий дім наразі продовжує дотримуватися шляхів дипломатії та діалогу з РФ щодо ситуації навколо військової напруги на кордоні з Україною. Сполучені Штати хочуть і надалі дотримуватися політики дипломатії, але готові до будь-якого розвитку подій, наголосив представник Держдепу.
Штати обговорювали із союзниками з Євросоюзу свої ідеї та отримали від них реакцію, зазначив представник Держдепу.
США дадуть відповідь на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки цього тижня, це буде наступний крок у відносинах двох країн, підсумував він.
Нагадаємо, що 10 січня цього року в Женеві майже 7,5 годин представники США й РФ обговорювали гарантії безпеки та ядерного озброєння.
У першому раунді переговорів США погодилися обговорювати з Росією двосторонні питання, окрім європейської безпеки "без їхніх європейських союзників і партнерів".
Тим часом Сполучені Штати зі своїми союзниками по НАТО обговорюють можливість розміщення американських збройних сил у Східній Європі. Президент США Джо Байден поки що думає над варіантами відповіді на загрозу Росії для України.