США обещают Европе найти на Ближнем Востоке альтернативу российскому газу, – CМИ

Россия живет по принципу линейной экономики. Доходы от нефти и газа нужны ей не меньше, чем Европе – энергоносители, убеждены в Белом доме.

Администрация президента США Джо Байдена работает с поставщиками газа и сырой нефти из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии, чтобы увеличить поставки топлива в Европу на фоне угроз России. Об этом написала американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

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В Белом доме полагают, что поставка топлива из альтернативных источников до разгара настоящего кризиса укрепит уверенность союзников Штатов в Евросоюзе.

Если Евросоюз будет уверен в постоянных поставках энергоносителей, то страны объединения быстрее присоединятся к новым экспортным санкциям, запрещающим производителям из РФ покупать полупроводники и любые американские разработки, сообщила The New York Times.

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"Россия может превратить поставки природного газа или сырой нефти в оружие, но тогда будут последствия для экономики страны. Помните, что это линейная экономика, доходы от нефти и газа нужны России не меньше, чем Европе – энергоносители", – пояснил один из американских чиновников.

Он не уточнил, какие именно страны сотрудничали с США по вопросу увеличения поставок топлива, но вполне очевидно участие Саудовской Аравии, пишет газета.

О переговорах правительства США с международными энергетическими компаниями по поставкам газа в Евросоюз в случае проблем из-за конфликта Москвы и Киева 15 января говорили собеседники агентства Reuters. Энергокомпании сообщили правительственным чиновникам об ограниченности мировых поставок газа и о том, что объемы, поставляемые из России, будет трудно покрыть.

Напомним, что правительство Великобритании боялось уменьшения поставок газа в Европу, если против России введут жесткие санкции из-за увеличения военного напряжения на границе с Украиной.

В декабре прошлого года газ в Европе подешевел более, чем на 20%, этому способствовали поставки сжиженного природного газа из США.

Российский "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа по территории Украины на февраль текущего года, из-за такого решения газ в Европе подорожал на 1,7%.