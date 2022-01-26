США обіцяють Європі знайти на Близькому Сході альтернативу російському газу.

Росія живе за принципом лінійної економіки. Доходи від нафти та газу потрібні їй не менше, ніж Європі – енергоносії, переконані в Білому домі.

Адміністрація президента США Джо Байдена працює з постачальниками газу та сирої нафти з країн Близького Сходу, Північної Африки й Азії, щоб збільшити постачання палива до Європи на тлі загроз Росії. Про це написала американська газета The New York Times із посиланням на власні джерела.

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У Білому домі вважають, що постачання палива з альтернативних джерел до розпалу справжньої кризи зміцнить упевненість союзників у Євросоюзі.

Якщо Євросоюз буде впевнений у постійних постачаннях енергоносіїв, то країни об'єднання швидше приєднаються до нових експортних санкцій, які забороняють виробникам із РФ купувати напів провідники та будь-які американські розробки, повідомила The New York Times.

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"Росія може перетворити постачання природного газу або сирої нафти на зброю, але тоді будуть наслідки для економіки країни. Пам'ятайте, що це лінійна економіка, доходи від нафти та газу потрібні Росії не менше, ніж Європі – енергоносії", – пояснив один із американських чиновників.

Він не уточнив, які саме країни співпрацювали зі США щодо збільшення поставок палива, але цілком очевидна участь Саудівської Аравії, пише газета.

Про переговори уряду США з міжнародними енергетичними компаніями щодо постачання газу до Євросоюзу в разі проблем через конфлікт Москви та Києва 15 січня говорили співрозмовники агентства Reuters. Енергокомпанії повідомили урядовцям про обмеженість світових постачань газу та про те, що обсяги, що поставляються з Росії, буде важко покрити.

Нагадаємо, що уряд Великобританії боявся зменшення поставок газу до Європи, якщо проти Росії запровадять жорсткі санкції через збільшення військової напруги на кордоні з Україною.

У грудні минулого року газ у Європі подешевшав більш ніж на 20%, цьому сприяли постачання зрідженого природного газу зі США.

Російський "Газпром" не став бронювати додаткові потужності для транзиту газу територією України на лютий поточного року, через таке рішення газ у Європі подорожчав на 1,7%.