В Луизиане взорвался химический завод, ранены минимум три человека (видео)

Власти американского штата утверждают, что опасности для здоровья местных жителей от взорвавшегося дихлорэтана нет

На химическом заводе Westlake Chemical South в штате Луизиана, США, произошел сильный взрыв. Представители местных властей сообщают о трех раненых в результате инцидента. Все учащиеся школ неподалеку эвакуированы, рядом с местом взрыва работают спасатели и полиция, сообщает KATC News.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В течение нескольких минут после аварии над заводом расползалось облако черного дыма.

Официальные представители американских властей подтвердили, что на заводе Westlake взорвалось химическое вещество — этилендихлорид. Они утверждают, что опасных для здоровья испарений в воздухе нет, и поблизости от завода уже начали снимать оцепление.

Точное количество пострадавших уточняется. В данный момент идет опрос полицией сотрудников предприятия на предмет определения количества травм у рабочих завода.

Этилендихлорид — легковоспламеняющаяся токсичная жидкость. Степень опасности для здоровья человека от нее специалисты считают средней. В Украине этилендихлорид разрешено перевозить в цистернах емкостью более 3 тысяч литров при условии согласования перевозки с госавтоинспекцией МВД.

Ранее Фокус сообщал, что в Днепре сгорело семь этажей центрального офиса компании АТБ. Сотрудники предприятия были эвакуированы, вместе с посетителями находящегося в здании торгового центра.

В начале 2022 года произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени. Очевидцы на ближайшей заправке ощутили сильную ударную волну, на заводе случилось возгорание на площади 100 квадратных метров.

В конце 2021 года взорвалась больница на Прикарпатье, где лечили больных коронавирусной болезнью. Погибли четыре человека, включая медсестру больницы.