У Луїзіані вибухнув хімічний завод, поранено щонайменше троє людей (відео)

Влада американського штату стверджує, що небезпеки для здоров'я місцевих жителів від дихлоретану, що вибухнув, немає.

На хімічному заводі Westlake Chemical South у штаті Луїзіана, США стався сильний вибух. Представники місцевої влади повідомляють про трьох поранених унаслідок інциденту. Усіх учнів шкіл неподалік евакуйовано, поруч із місцем вибуху працюють рятувальники та поліція, повідомляє KATC News.

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За кілька хвилин після аварії над заводом розповзалася хмара чорного диму.

Офіційні представники американської влади підтвердили, що на заводі Westlake вибухнула хімічна речовина — етилендихлорид. Вони стверджують, що небезпечних для здоров'я випарів у повітрі немає, і поблизу заводу вже почали знімати оточення.

Точна кількість постраждалих уточнюється. Наразі триває опитування поліцією співробітників підприємства щодо визначення кількості травм у робітників заводу.

Етилендихлорид — легкозаймиста токсична рідина. Ступінь небезпеки для здоров'я людини від неї фахівці вважають середнім. В Україні етилендихлорид дозволено перевозити в цистернах місткістю понад 3 тисячі літрів за умови погодження перевезення з державтоінспекцією МВС.

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