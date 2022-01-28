Спорная публикация: Черногорское СМИ извинилось за статью об агрессии Украины на Донбассе

Внести изменения журналистам пришлось после замечания украинского посольства. Наши дипломаты указали, что статья идет вразрез с официальной позициией Черногории по вопросу территориальной целостности Украины

Редакции государственной черногорской телерадиокомпании RTCG пришлось исправить новость с обвинениями Украины в обстрелах боевиков ОРДЛО. Это произошло после того, как украинское посольство в Черногории высказали возмущение пропагандистским характером статьи. Черногорское СМИ исправило заголовок статьи и извинилось на своей странице в Twitter.

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"Спорная публикация исправлена. Приносим свои извинения за упущение, которое возникло при публикации новости агентства. Не стесняйтесь предлагать и реагировать на любые упущения в будущем", — написали представители черногорского издания.

Твит последовал вслед за реакцией посольства Украины в Черногории, которое потребовало публично признать информацию ложной и опровергнуть ее.

"В момент наибольшей угрозы России нападения на Украину мы буквально потрясены публикацией государственной службы Черногории RTCG, которая узаконивает сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины", — говорится в сообщении украинского посольства в Черногории.

Украинские дипломаты призвали редакцию RTCG удалить провокационную публикацию и предотвратить в будущем распространение информации, не соответствующей официальной позиции Черногории, связанной с территориальной целостностью Украины.

О чем статья?

Сайт государственной телерадиокомпании Черногории опубликовал новость о том, что Украина якобы напала на позиции российско-окупационных формирований в Луганской области. В новости под названием "Украинцы напала на Луганскую республику?" написали, что вооруженные силы Украины в районе подконтрольного Киеву поселка Троицкое совершали обстрел из артиллерийского вооружения и крупнокалиберных пулеметов в сторону оккупированного боевиками села Веселогоровка.

[ + – ] Изначальный вид статьи

При этом в материале использовалась терминология российской пропаганды — "ЛНР", "боец народной милиции ЛНР" и т.п., без каких либо упоминаний о том, что часть Донецкой и Луганской областей оккупирована и контролируется оккупационной администрацией РФ.

Как исправили статью?

Черногорские журналисты не стали удалять материал с сайта, как их просило наше посольство. Вместо этого они исправили заголовок. Теперь он звучит как "Солдат погиб во время артиллерийского обстрела".

[ + – ] Исправленный заголовок статьи

При этом суть статьи не изменилась — в ней также говорится об обстреле украинскими военными позиций боевиков. Пророссийская терминология также сохранена.

Напомним, ранее президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО. Во время общения с журналистами Зоран Миланович также назвал Революцию достоинства в стране "государственным переворотом". Хорватский президент добавил, что его страна не будет принимать участие в решении конфликта России и Украины и отзовет всех своих солдат из армии НАТО.

В свою очередь, премьер Хорватии Андрей Пленкович извинился за высказывания президента Милановича об Украине. Глава правительства Хорватии опроверг тезисы президента Милановича относительно Украины и назвал слова политика "загрязнением общественного пространства".