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Мир Российско-украинская война

Спорная публикация: Черногорское СМИ извинилось за статью об агрессии Украины на Донбассе

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Черногорская телерадиокомпания, украинское посольство, фейк об Украине
Война на Донбассе

Внести изменения журналистам пришлось после замечания украинского посольства. Наши дипломаты указали, что статья идет вразрез с официальной позициией Черногории по вопросу территориальной целостности Украины

Редакции государственной черногорской телерадиокомпании RTCG пришлось исправить новость с обвинениями Украины в обстрелах боевиков ОРДЛО. Это произошло после того, как украинское посольство в Черногории высказали возмущение пропагандистским характером статьи. Черногорское СМИ исправило заголовок статьи и извинилось на своей странице в Twitter.

"Спорная публикация исправлена. Приносим свои извинения за упущение, которое возникло при публикации новости агентства. Не стесняйтесь предлагать и реагировать на любые упущения в будущем", — написали представители черногорского издания.

Твит последовал вслед за реакцией посольства Украины в Черногории, которое потребовало публично признать информацию ложной и опровергнуть ее.

"В момент наибольшей угрозы России нападения на Украину мы буквально потрясены публикацией государственной службы Черногории RTCG, которая узаконивает сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины", — говорится в сообщении украинского посольства в Черногории.

Украинские дипломаты призвали редакцию RTCG удалить провокационную публикацию и предотвратить в будущем распространение информации, не соответствующей официальной позиции Черногории, связанной с территориальной целостностью Украины.

О чем статья?

Сайт государственной телерадиокомпании Черногории опубликовал новость о том, что Украина якобы напала на позиции российско-окупационных формирований в Луганской области. В новости под названием "Украинцы напала на Луганскую республику?" написали, что вооруженные силы Украины в районе подконтрольного Киеву поселка Троицкое совершали обстрел из артиллерийского вооружения и крупнокалиберных пулеметов в сторону оккупированного боевиками села Веселогоровка.

Черногорская телерадиокомпания, украинское посольство, фейк об Украине
Изначальный вид статьи

При этом в материале использовалась терминология российской пропаганды — "ЛНР", "боец народной милиции ЛНР" и т.п., без каких либо упоминаний о том, что часть Донецкой и Луганской областей оккупирована и контролируется оккупационной администрацией РФ.

Как исправили статью?

Черногорские журналисты не стали удалять материал с сайта, как их просило наше посольство. Вместо этого они исправили заголовок. Теперь он звучит как "Солдат погиб во время артиллерийского обстрела".

Черногорская телерадиокомпания, украинское посольство, фейк об Украине
Исправленный заголовок статьи

При этом суть статьи не изменилась — в ней также говорится об обстреле украинскими военными позиций боевиков. Пророссийская терминология также сохранена.

Напомним, ранее президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО. Во время общения с журналистами Зоран Миланович также назвал Революцию достоинства в стране "государственным переворотом". Хорватский президент добавил, что его страна не будет принимать участие в решении конфликта России и Украины и отзовет всех своих солдат из армии НАТО.

В свою очередь, премьер Хорватии Андрей Пленкович извинился за высказывания президента Милановича об Украине. Глава правительства Хорватии опроверг тезисы президента Милановича относительно Украины и назвал слова политика "загрязнением общественного пространства".