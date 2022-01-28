Спірна публікація: Чорногорське ЗМІ вибачилося за статтю про агресію України на Донбасі

Внести зміни журналістам довелося після зауваження українського посольства. Наші дипломати вказали, що стаття йде врозріз із офіційною позицією Чорногорії з питання територіальної цілісності України.

Редакції державної чорногорської телерадіокомпанії RTCG довелося виправити новину зі звинуваченнями України в обстрілі бойовиків ОРДЛО. Це сталося після того, як українське посольство в Чорногорії висловило обурення пропагандистським характером статті. Чорногорське ЗМІ виправило заголовок статті та вибачилося на своїй сторінці у Twitter.

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"Спірна публікація виправлена. Пробачимо вибачення за недогляд, який виник при публікації новини агентства. Не соромтеся пропонувати та реагувати на будь-які недогляди в майбутньому", — написали представники чорногорського видання.

Твіт пішов слідом за реакцією посольства України в Чорногорії, яке вимагало публічно визнати інформацію неправдивою та спростувати її.

"У момент найбільшої загрози Росії нападу на Україну ми буквально вражені публікацією державної служби Чорногорії RTCG, яка узаконює сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України", — йдеться в повідомленні українського посольства в Чорногорії.

Українські дипломати закликали редакцію RTCG видалити провокаційну публікацію та запобігти поширенню інформації, що не відповідає офіційній позиції Чорногорії, пов'язаної з територіальною цілісністю України.

Про що стаття?

Сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії опублікував новину про те, що Україна начебто напала на позиції російсько-окупаційних формувань у Луганській області. У новині під назвою "Українці напали на Луганську республіку?" написали, що збройні сили України в районі підконтрольного Києву селища Троїцьке стріляли з артилерійського озброєння та великокаліберних кулеметів у бік окупованого бойовиками села Веселогорівка.

[ + – ] Початковий вигляд статті

При цьому в матеріалі використовувалася термінологія російської пропаганди — "ЛНР", "боєць народної міліції ЛНР" тощо, без жодних згадок про те, що частина Донецької та Луганської областей окупована та контролюється окупаційною адміністрацією РФ.

Як виправили статтю?

Чорногорські журналісти не стали видаляти матеріал із сайту, як їх просило наше посольство. Натомість вони виправили заголовок. Тепер він звучить як "Солдат загинув під час артилерійського обстрілу".

[ + – ] Виправлений заголовок статті

При цьому суть статті не змінилася — у ній також ідеться про обстріл українських військових позицій бойовиків. Проросійську термінологію також збережено.

Нагадаємо, раніше президент Хорватії заявив, що Україні не місце в НАТО. Під час спілкування із журналістами Зоран Міланович також назвав Революцію гідності в країні "державним переворотом". Хорватський президент додав, що його країна не братиме участі у вирішенні конфлікту Росії й України та відкличе всіх своїх солдатів із армії НАТО.

У свою чергу прем'єр Хорватії Андрій Пленкович вибачився за висловлювання президента Мілановича про Україну. Глава уряду Хорватії спростував тези президента Мілановича щодо України та назвав слова політика "забрудненням громадського простору".