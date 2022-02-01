Талибан арестовал известного узбекского командующего: воевал за талибов 20 лет

В Афганистане проходят демонстрации этнических узбеков, выступающих против ареста Махдума Алама

Арест известного командира талибов, узбека Махмуда Алама, привел к небольшому восстанию в афганской провинции Фарьяб, где этнические узбеки составляют большинство населения. Сотни сторонников Алама вышли на улицы, чтобы выразить свое отношение к Талибану, состоящему преимущественно из пуштунов, сообщает The Washington Post.

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Обвинения протестующих состоят в том, что пуштунский Талибан не хочет, чтобы узбек получил слишком большую власть в своих рядах. Один из протестующих на видео кричит, чтобы узбеки были осторожны, потому что если талибы арестовали человека, который боролся за них 20 лет, то могут схватить и их.

Задержание Алама представляет собой один из первых внутренних вызовов режиму талибов, открывая дверь препятствиям, с которыми сталкиваются боевики, когда они превращаются из партизанского повстанческого движения в политическую силу.

Как и предыдущие афганские правительства, Талибан возглавляют пуштуны, этническое большинство в стране, где меньшинства были маргинализированы или недостаточно представлены в правительствах на протяжении десятилетий.

"Мы долгое время были жертвами дискриминации", — сказал Абдулла, протестующий, который дал интервью при условии, что будет использоваться только его имя, опасаясь репрессий. — "Талибан говорит, что это исламское правительство, а в исламе нет дискриминации. Так почему же они хотят арестовать наших руководителей и тех, кто нас представляет?"

Талибский губернатор провинции Фарьяб отверг обвинения в этнической дискриминации как "безосновательные". Он настаивал на том, что демонстрации, быстро подавленные талибами, были организованы официальными лицами бывшего афганского правительства. Он добавил, что арест Алама является примером эффективного управления талибов.

"Это показывает, что правительство настолько серьезно, что даже его командиры или высокопоставленные чиновники, допустившие какую-либо ошибку, не выше закона", — сказал губернатор Кари Хафизулла Пахлаван Фердоус.

Но даже Фердоус не знает, за что арестовали Алама. В некоторых сообщениях местных СМИ говорилось, что он недооценил перед официальными лицами движения "Талибан" в Кабуле количество тяжелого вооружения, которым располагал он и примерно 4000 его боевиков. Но большинство людей, в том числе семья Алама, и его товарищи, заявили, что его ложно обвинили в похищении мальчика из богатой семьи два года назад.

Ранее Фокус сообщал, что Украина может получить эвакуированные из Афганистана вертолеты в качестве военной помощи США.

До этого, Талибан провел в Афганистане военный парад. Присутствовала конница, внедорожники, артиллерия, вертолеты и много другой техники.

Сообщалось также, что Талибан собирается пополнить ряды своих ВВС захваченными у старых правительственных сил самолетами, включая реактивные.