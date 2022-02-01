Талібан заарештував відомого узбецького командувача: воював за талібів 20 років

В Афганістані відбуваються демонстрації етнічних узбеків, які виступають проти арешту Махдума Алама

Арешт відомого командира талібів, узбека Махмуда Алама, спричинив невелике повстання в афганській провінції Фар'яб, де етнічні узбеки становлять більшість населення. Сотні прихильників Алама вийшли на вулиці, щоб висловити своє ставлення до Талібану, який складається переважно з пуштунів, повідомляє The Washington Post.

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Звинувачення протестувальників у тому, що пуштунський Талібан не хоче, щоб узбек отримав надто велику владу у своїх лавах. Один із протестувальників на відео кричить, щоб узбеки були обережні, бо якщо таліби заарештували людину, яка боролася за них 20 років, то можуть схопити і їх.

Затримання Алама є одним із перших внутрішніх викликів режиму талібів, відкриваючи двері перешкодам, із якими стикаються бойовики, коли вони перетворюються з партизанського повстанського руху на політичну силу.

Як і попередні афганські уряди, Талібан очолюють пуштуни, етнічна більшість у країні, де меншини були маргіналізовані або недостатньо представлені в урядах протягом десятиліть.

"Ми довгий час були жертвами дискримінації, — сказав Абдулла, протестувальник, який дав інтерв'ю за умови, що використовуватиметься лише його ім'я, побоюючись репресій. — Талібан каже, що це ісламський уряд, а в ісламі немає дискримінації. То чому вони хочуть заарештувати наших керівників і тих, хто нас представляє?"

Талібський губернатор провінції Фар'яб відкинув звинувачення в етнічній дискримінації як "безпідставні". Він наполягав на тому, що демонстрації, які швидко придушили таліби, були організовані офіційними особами колишнього афганського уряду. Він додав, що арешт Алама є прикладом ефективного керування талібами.

"Це показує, що уряд настільки серйозний, що навіть його командири або високопосадовці, які припустилися якоїсь помилки, не вищі за закон", — сказав губернатор Карі Хафізулла Пахлаван Фердоус.

Але навіть Фердоус не знає, за що арештували Алама. У деяких повідомленнях місцевих ЗМІ говорилося, що він недооцінив перед офіційними особами руху "Талібан" у Кабулі кількість важкого озброєння, яке мав він і приблизно 4000 його бойовиків. Але більшість людей, зокрема сім'я Алама, та його товариші, заявили, що його помилково звинуватили у викраденні хлопчика з багатої сім'ї два роки тому.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна може отримати евакуйовані з Афганістану вертольоти як військову допомогу США.

До цього Талібан провів в Афганістані військовий парад. Була присутня кіннота, позашляховики, артилерія, гелікоптери та багато іншої техніки.

Повідомлялося також, що Талібан має намір поповнити лави своїх ВПС захопленими в старих урядових сил літаками, включаючи реактивні.