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"Приятно пообщались". Твит Столтенберга об Орбане вызвал шквал критики в Twitter

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Столтенберг, Орбан, НАТО, Венгрия, Россия
Йенс Столтенберг

Собеседники напомнили Столтенбергу, кто такой Виктор Орбан "на самом деле", и какова его позиция по основным международным вопросам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что побеседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по поводу кризиса, созданного российскими вооруженными силами на украинской границе. Северная Америка и Европа остаются едиными в НАТО, все союзники придерживаются позиции диалога, силового сдерживания и обороны своих границ, сообщил Столтенберг в Twitter.

Столтенберг, Орбан, НАТО, Украина, Россия
Твит Йенса Столтенберга

"Снова плодотворно побеседовал с Виктором Орбаном из Венгрии по поводу кризиса, созданного российскими вооруженными силами вокруг Украины. Северная Америка и Европа остаются едиными в НАТО. Все Союзники согласны с важностью диалога, сдерживания (России — ред.) и обороны", написал Йенс Столтенберг в своем Twitter.

Читатели Twitter ответили на это, что Орбану не стоит доверять.

"На чьей стороне Орбан? Офисы Центрального банка Китая в самом центре Будапешта самый простой способ установить это"

Орбан, Китай, Центробанк, Будапешт, Путин
Отзыв по поводу Орбана

"Американцы не были удовлетворены Трампом, и сместили его с должности. Венграм предстоит принять аналогичное решение в апреле".

Орбан, Трамп, США, выборы, апрель
Отзыв по поводу Орбана

"Не верьте ему"

Орбан, недоверие, Столтенберг, НАТО, союзники
Отзыв по поводу Орбана

"Несколько дней назад Орбан практически обвинил Украину в создании кризиса, и теперь вы беседуете с ним по поводу России?"

Орбан, Украина, кризис, Россия, Столтенберг
Отзыв по поводу Орбана

"Но он не союзник".

Орбан, Путин, союзник, Столтенберг, недоверие
Отзыв по поводу Орбана

Ранее Фокус сообщал, что первый телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном состоялся в начале декабря 2021 года. Тогда Зеленский пригласил коллегу из Венгрии посетить Киев.

Двумя месяцами ранее Виктор Орбан посчитал неприемлемой критику украинской стороны по поводу заключения договора между Венгрией и Россией о поставках газа, поскольку, по его словам, венгры были бы вынуждены платить без этого документа больше.

Позиция Виктора Орбана по газовому вопросу доходила до того, что политик обещал блокировать вступление Украины в НАТО. На такой шаг Венгрия была готова пойти из-за критики официальным Киевом поставок газа венгерской стороне в обход Украины.