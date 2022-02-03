"Приятно пообщались". Твит Столтенберга об Орбане вызвал шквал критики в Twitter

Собеседники напомнили Столтенбергу, кто такой Виктор Орбан "на самом деле", и какова его позиция по основным международным вопросам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что побеседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по поводу кризиса, созданного российскими вооруженными силами на украинской границе. Северная Америка и Европа остаются едиными в НАТО, все союзники придерживаются позиции диалога, силового сдерживания и обороны своих границ, сообщил Столтенберг в Twitter.

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[ + – ] Твит Йенса Столтенберга

"Снова плодотворно побеседовал с Виктором Орбаном из Венгрии по поводу кризиса, созданного российскими вооруженными силами вокруг Украины. Северная Америка и Европа остаются едиными в НАТО. Все Союзники согласны с важностью диалога, сдерживания (России — ред.) и обороны", написал Йенс Столтенберг в своем Twitter.

Читатели Twitter ответили на это, что Орбану не стоит доверять.

"На чьей стороне Орбан? Офисы Центрального банка Китая в самом центре Будапешта самый простой способ установить это"

[ + – ] Отзыв по поводу Орбана

"Американцы не были удовлетворены Трампом, и сместили его с должности. Венграм предстоит принять аналогичное решение в апреле".

[ + – ] Отзыв по поводу Орбана

"Не верьте ему"

[ + – ] Отзыв по поводу Орбана

"Несколько дней назад Орбан практически обвинил Украину в создании кризиса, и теперь вы беседуете с ним по поводу России?"

[ + – ] Отзыв по поводу Орбана

"Но он не союзник".

[ + – ] Отзыв по поводу Орбана

Ранее Фокус сообщал, что первый телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном состоялся в начале декабря 2021 года. Тогда Зеленский пригласил коллегу из Венгрии посетить Киев.

Двумя месяцами ранее Виктор Орбан посчитал неприемлемой критику украинской стороны по поводу заключения договора между Венгрией и Россией о поставках газа, поскольку, по его словам, венгры были бы вынуждены платить без этого документа больше.

Позиция Виктора Орбана по газовому вопросу доходила до того, что политик обещал блокировать вступление Украины в НАТО. На такой шаг Венгрия была готова пойти из-за критики официальным Киевом поставок газа венгерской стороне в обход Украины.