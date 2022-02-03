"Приємно поспілкувалися". Твіт Столтенберга про Орбана викликав шквал критики у Twitter

Співрозмовники нагадали Столтенбергу, хто такий Віктор Орбан "насправді", і яка його позиція щодо основних міжнародних питань

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що поговорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо кризи, створеної російськими збройними силами на українському кордоні. Північна Америка та Європа залишаються єдиними в НАТО, всі союзники дотримуються позиції діалогу, силового стримування та оборони своїх кордонів, повідомив Столтенберг у Twitter.

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"Знову плідно поговорив з Віктором Орбаном з Угорщини щодо кризи, створеної російськими збройними силами навколо України. Північна Америка та Європа залишаються єдиними в НАТО. Усі Союзники згодні з важливістю діалогу, стримування (Росії — ред.) та оборони", написав Єнс Столтенберг у своєму Twitter.

Читачі Twitter відповіли, що Орбану не варто довіряти.

"На чиєму боці Орбан? Офіси Центрального банку Китаю у самому центрі Будапешта найпростіший спосіб встановити це"

[ + – ] Відгук щодо Орбана

"Американці не були задоволені Трампом, і усунули його з посади. Угорцям належить прийняти аналогічне рішення у квітні".

[ + – ] Відгук щодо Орбана

"Не вірте йому"

[ + – ] Відгук щодо Орбана

"Кілька днів тому Орбан практично звинуватив Україну у створенні кризи, і тепер ви розмовляєте з ним щодо Росії?"

[ + – ] Відгук щодо Орбана

"Але він не союзник".

[ + – ] Відгук щодо Орбана

Раніше Фокус повідомляв, що перша телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Віктором Орбаном відбулася на початку грудня 2021 року. Тоді Зеленський запросив колегу із Угорщини відвідати Київ.

Двома місяцями раніше Віктор Орбан вважав неприйнятною критику української сторони щодо укладення договору між Угорщиною та Росією щодо постачання газу, оскільки, за його словами, угорці були б змушені платити без цього документу більше.

Позиція Віктора Орбана щодо газового питання доходила до того, що політик обіцяв блокувати вступ України до НАТО. На такий крок Угорщина була готова піти через критику офіційним Києвом постачання газу угорській стороні в обхід України.