Через два дня после визита в Украину. Президент Турции и его супруга заразились "Омикроном"

Турецкий лидер сообщил, что болезнь протекает в легкой форме, и он продолжает работать в домашнем режиме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что заразился "Омикрон" штаммом коронавируса. В своем Twitter он написал, что болезнь протекает в легкой форме и поэтому находится дома на самоизоляции.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Эрдоган узнал о своей болезни после того, как тест на COVID-19, который он сдал вместе со своей женой Эмине Эрдоган, показал положительный результат. После подтверждения заражения оказалось, что турецкий президент заразился штаммом "Омикрон". В данный момент он находится вместе со своей семьей и продолжает работать в домашнем режиме.

"Мы продолжаем нашу работу дома и с нетерпеньем ждем ваших молитв", — написал турецкий президент.

Напомним, что 3 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган побывал с официальным визитом в Украине, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Фокус анализировал результаты встречи двух лидеров государств и выделил ключевые моменты переговоров в числе которых: соглашение о строительстве предприятия по производству беспилотников, соглашения о свободной торговле между двумя странами и посредническая миссия Турции в российско-украинских отношениях.