За два дні після візиту до України. Президент Туреччини та його дружина заразилися "Омікроном"

Турецький лідер повідомив, що хвороба протікає у легкій формі, і він продовжує працювати у домашньому режимі.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що заразився "Омікрон" штамом коронавірусу. У своєму Twitter він написав, що хвороба протікає у легкій формі і тому перебуває вдома на самоізоляції.

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Ердоган дізнався про свою хворобу після того, як тест на COVID-19, який він здав разом зі своєю дружиною Еміне Ердоган, показав позитивний результат. Після підтвердження зараження виявилось, що турецький президент заразився штамом "Омікрон". На даний момент він перебуває разом зі своєю родиною та продовжує працювати в домашньому режимі.

"Ми продовжуємо нашу роботу вдома і з нетерпінням чекаємо на ваші молитви", — написав турецький президент.

Нагадаємо, що 3 лютого президент Туреччини Реджеп Ердоган побував з офіційним візитом в Україні, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Фокус аналізував результати зустрічі двох лідерів держав та виділив ключові моменти переговорів серед яких: угода про будівництво підприємства з виробництва безпілотників, угоди про вільну торгівлю між двома країнами та посередницька місія Туреччини у російсько-українських відносинах.