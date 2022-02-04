Україна та султан. Чому Ердоган хоче бути посередником, а не союзником у війні з Росією
Не треба ліпити з Туреччини військово-політичного союзника України в збройному конфлікті з РФ. Нічого такого й близько немає. Анкарі не вигідний і не потрібний конфлікт із Росією й ескалація в районі Чорного моря. Тому йдуть у хід посередницькі ініціативи.
Візит Ердогана до України: головне
Знаю, що зараз прийнято битися в екстазі від того, скільки усіляких "Альянсів світу" формується навколо України. Віра в дива – це теж добре.
Але я все ж таки виділю головне. Тут три моменти.
- Угода про будівництво підприємства з виробництва БПЛА. Крута історія, дуже класний буст для нашої армії та нашого ВПК, рідкісний випадок, коли створюється СП із передачею технологій. Загалом, я бачу тут багато плюсів. Якщо цей проєкт довести до кінця і не зафейлити, можна аплодувати. Це, звичайно, фундаментально не змінить військовий баланс сил між РФ і Україною прямо тут і зараз, але на перспективу чудові новини.
- Угода про вільну торгівлю. Я не впевнений, наскільки це потрібно. Я вважаю, що в середньостроковій і стратегічній перспективі ми від цього програємо. Цей договір буде вигіднішим для турецької економіки, інтереси українського бізнесу тут не надто враховуються. Іноді лібералізації зовнішньої торгівлі слід уникати.
- Посередницька місія Ердогана. Теоретично, це все реалізована історія. Проте мені поки що важко зрозуміти, яким чином це змінить переговорний процес. Адже проблема переговорів із Росією не в поганих посередниках чи поганому місці проведення зустрічей, а в предметі переговорів і протилежності позицій сторін. Як Туреччина це змінить, мені незрозуміло.
Я тут бачу більше спроби турецького керівництва набити собі політичних балів і посилити своє позиціонування як альтернативного центру впливу, аніж реальний шанс зрушити переговори з мертвої точки.
До того ж, якщо РФ погодиться на турецький формат, то щоб показати, що вони можуть домовлятися та відстоювати свою лінію на різних майданчиках із різними посередниками. І шанс домовитися залежатиме зовсім не від Анкари, а від того, на які домовленості підуть РФ і Захід, крім тих, що вже окреслилися за останній місяць.Важливо
І останнє. Не треба ліпити з Туреччини військово-політичного союзника України в збройному конфлікті з РФ.
Нічого такого й близько немає. Анкарі не вигідний і не потрібний конфлікт із Росією й ескалація в районі Чорного моря. Тому йдуть у хід посередницькі ініціативи.
Крім України, Туреччина має тісні та багатосторонні зв'язки з Росією, якими Анкара жертвувати заради нас не буде. Тому турецько-українська співпраця, як мені здається, завжди залишатиметься "лімітованою". Що все одно не так уже й погано для тих базових потреб, які є в нас.
На відміну від нас, Туреччина веде цілком прагматичну багатовекторну політику, у якій є чітке розуміння, що дає той чи інший рух. Порушувати цей баланс Ердоган поки що не має наміру, що й показав сьогоднішній візит.