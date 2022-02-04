Украина и султан. Почему Эрдоган хочет быть посредником, а не союзником в войне с Россией

Визит Эрдогана в Украину: главное.

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Знаю, что сейчас принято биться в экстазе от того, сколько всяких "Альянсов света" формируется вокруг Украины. Вера в чудеса — это тоже хорошо.

Но я все таки выделю главное. Тут три момента.

Соглашение о строительстве предприятия по производству БПЛА. Крутая история, очень классный буст для нашей армии и нашего ВПК, редкий случай, когда создается СП с передачей технологий. В общем, я тут вижу много плюсов. Если этот проект довести до конца и не зафэйлить, можно аплодировать. Это, конечно, фундаментально не изменит военный баланс сил между РФ и Украиной прямо тут и сейчас, но на перспективу — отличные новости. Соглашение о свободной торговле. Я не уверен, насколько это нужная вещь. Я считаю, что в среднесрочной и стратегической перспективе мы от этого проиграем. Этот договор будет больше выгоден турецкой экономике, интересы украинского бизнеса тут не слишком учитываются. Иногда, либерализации внешней торговли следует избегать. Посредническая миссия Эрдогана. Теоретически, это все реализуемая история. Однако мне пока сложно понять, каким образом это изменит переговорный процесс. Ведь проблема переговоров с Россией не в плохих посредниках или плохом месте проведения встреч, а в предмете переговоров и противоположности позиций сторон. Как Турция это изменит, мне совершенно непонятно.

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Я тут вижу больше попытки турецкого руководства набить себе политических баллов и усилить свое позиционирование как альтернативного центра влияния, нежели реальный шанс сдвинуть переговоры с мертвой точки.

К тому же, если РФ согласится на турецкий формат, то лишь чтобы показать, что они могут договариваться и отстаивать свою линию на разных площадках с разными посредниками. И шанс договориться будет зависеть вовсе не от Анкары, а от того, на какие договоренности пойдут РФ и Запад, кроме тех, что уже обозначились за последний месяц.

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И последнее. Не надо лепить из Турции военно-политического союзника Украины в вооруженном конфликте с РФ.

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Ничего такого и в помине нет. Анкаре не выгоден и не нужен конфликт с Россией и эскалация в районе Черного моря. Поэтому идут в ход посреднические инициативы.

Помимо Украины, у Турции тесные и многосторонние связи с Россией, которыми Анкара жертвовать ради нас не будет. Поэтому турецко-украинское сотрудничество, как мне кажется, всегда будет оставаться "лимитированным". Что все равно не так уж и плохо для тех базовых потребностей, которые есть у нас.

В отличие от нас, Турция ведет вполне прагматичную многовекторную политику, в которой есть четкое понимание, что дает то или иное телодвижение. Нарушать этот баланс Эрдоган пока что не намерен, что и показал сегодняшний визит.

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