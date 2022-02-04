Украина и султан. Почему Эрдоган хочет быть посредником, а не союзником в войне с Россией
Не надо лепить из Турции военно-политического союзника Украины в вооруженном конфликте с РФ. Ничего такого и в помине нет. Анкаре не выгоден и не нужен конфликт с Россией и эскалация в районе Черного моря. Поэтому идут в ход посреднические инициативы.
Визит Эрдогана в Украину: главное.
Знаю, что сейчас принято биться в экстазе от того, сколько всяких "Альянсов света" формируется вокруг Украины. Вера в чудеса — это тоже хорошо.
Но я все таки выделю главное. Тут три момента.
- Соглашение о строительстве предприятия по производству БПЛА. Крутая история, очень классный буст для нашей армии и нашего ВПК, редкий случай, когда создается СП с передачей технологий. В общем, я тут вижу много плюсов. Если этот проект довести до конца и не зафэйлить, можно аплодировать. Это, конечно, фундаментально не изменит военный баланс сил между РФ и Украиной прямо тут и сейчас, но на перспективу — отличные новости.
- Соглашение о свободной торговле. Я не уверен, насколько это нужная вещь. Я считаю, что в среднесрочной и стратегической перспективе мы от этого проиграем. Этот договор будет больше выгоден турецкой экономике, интересы украинского бизнеса тут не слишком учитываются. Иногда, либерализации внешней торговли следует избегать.
- Посредническая миссия Эрдогана. Теоретически, это все реализуемая история. Однако мне пока сложно понять, каким образом это изменит переговорный процесс. Ведь проблема переговоров с Россией не в плохих посредниках или плохом месте проведения встреч, а в предмете переговоров и противоположности позиций сторон. Как Турция это изменит, мне совершенно непонятно.
Я тут вижу больше попытки турецкого руководства набить себе политических баллов и усилить свое позиционирование как альтернативного центра влияния, нежели реальный шанс сдвинуть переговоры с мертвой точки.
К тому же, если РФ согласится на турецкий формат, то лишь чтобы показать, что они могут договариваться и отстаивать свою линию на разных площадках с разными посредниками. И шанс договориться будет зависеть вовсе не от Анкары, а от того, на какие договоренности пойдут РФ и Запад, кроме тех, что уже обозначились за последний месяц.Важно
И последнее. Не надо лепить из Турции военно-политического союзника Украины в вооруженном конфликте с РФ.
Ничего такого и в помине нет. Анкаре не выгоден и не нужен конфликт с Россией и эскалация в районе Черного моря. Поэтому идут в ход посреднические инициативы.
Помимо Украины, у Турции тесные и многосторонние связи с Россией, которыми Анкара жертвовать ради нас не будет. Поэтому турецко-украинское сотрудничество, как мне кажется, всегда будет оставаться "лимитированным". Что все равно не так уж и плохо для тех базовых потребностей, которые есть у нас.
В отличие от нас, Турция ведет вполне прагматичную многовекторную политику, в которой есть четкое понимание, что дает то или иное телодвижение. Нарушать этот баланс Эрдоган пока что не намерен, что и показал сегодняшний визит.