В Турции задержали 5 человек за оскорбление в соцсетях Эрдогана после заражения COVID-19

Оскорбление президента в Турции — уголовное преступление. Задержанным грозит от года до 4 лет тюрьмы.

В Турции спецслужбы расследуют дело об оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и его жены в соцсетях. Пять человек задержаны. Об этом сообщает турецкое издание NTV.

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Как сообщают журналисты, Департамент по борьбе с киберпреступностью Турции установил личности восьмерых человек, которые размещали "провокационные и оскорбительные" посты в адрес президента Эрдогана и его жены Эмине. Эти оскорбления якобы были размещены в ответ на заявление президента о том, что он заболел COVID-19.

Четверых подозреваемых заключили под стражу. Одну подозреваемую по имени Пынар, отправили под домашний арест из-за положительного результата теста на Covid-19.

[ + – ] Задержанная за оскорбление Эрдогана и его жены

По данным СМИ, Пынар якобы писала в Twitter неправдивую информацию об аресте Эрдогана и его жены.

Стоит отметить, что в уголовном кодексе Турции действует статья 299 "Оскорбление президента". За это преступление предусмотрено наказание в виде тюремного срока от одного года до четырех лет.

Применение этой статьи подвергается критике со стороны правозащитников и международных организаций. Например, Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала статью в 2016 году.

Европейский суд по правам человека часто постановлял, что обвинительные приговоры по ст. 299 нарушают статью 10 Европейской конвенции о правах человека. По данным ЕСПЧ, до избрания Эрдогана президентом в 2014 году, статья 299 редко применялась. С 2014 по 2019 годы в Турции было открыто 27 717 уголовных дел за "оскорбление президента".

Напомним, в январе в Турции задержали журналистку оппозиционного телеканала Tele1 Седеф Кабаш за "оскорбление президента". По мнению следствия, поговорки, которые она использовала, комментируя интервью президента Реджепа Эрдогана подпадают под ст. 299 УК Турции.