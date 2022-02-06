У Туреччині затримали 5 людей за образу в соцмережах Ердогана після зараження COVID-19

Образа президента в Туреччині — кримінальний злочин. Затриманим загрожує від одного до чотирьох років в'язниці.

У Туреччині спецслужби розслідують справу про образу президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана та його дружини у соцмережах. П'ятьох людей затримано. Про це пише турецьке видання NTV.

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Як повідомляють журналісти, Департамент боротьби з кіберзлочинністю Туреччини встановив особи вісьмох людей, які розміщували "провокаційні та образливі" пости на адресу президента Ердогана та його дружини Еміне. Ці образи нібито були розміщені у відповідь на заяву президента про те, що він захворів на COVID-19.

Чотирьох підозрюваних ув'язнили. Одну підозрювану на ім'я Пинар відправили під домашній арешт через позитивний результат тесту на Covid-19.

[ + – ] Затримана за образу Ердогана та його дружини

За даними ЗМІ, Пинар нібито писала в Twitter неправдиву інформацію про арешт Ердогана та його дружини.

Варто зазначити, що у кримінальному кодексі Туреччини діє стаття 299 "Образа президента". За цей злочин передбачено покарання у вигляді тюремного строку від одного до чотирьох років.

Застосування цієї статті піддається критиці з боку правозахисників та міжнародних організацій. Наприклад, Венеціанська комісія Ради Європи розкритикувала статтю у 2016 році.

Європейський суд з прав людини часто ухвалював, що обвинувальні вироки за ст. 299 порушують статтю 10 Європейської конвенції з прав людини. За даними ЄСПЛ, до обрання Ердогана президентом у 2014 році стаття 299 рідко застосовувалася. З 2014 по 2019 роки у Туреччині було порушено 27 717 кримінальних справ за "образу президента".

Нагадаємо, у січні у Туреччині затримали журналістку опозиційного телеканалу Tele1 Седеф Кабаш за "образу президента". На думку слідства, приказки, які вона використала, коментуючи інтерв'ю президента Реджепа Ердогана, підпадають під ст. 299 КК Туреччини.