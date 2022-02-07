SpaceX Илона Маска восстанавливает интернет на Тонга

Широкополосная связь с внешним миром в королевстве пока отсутствует из-за извержения вулкана 15 января 2022 года

Генеральный прокурор Фиджи Айяз Сайед-Хайюм сообщил, что специалисты компании SpaceХ уже прибыли на Фиджи, и устанавливают там спутниковый интернет Starlink, чтобы помочь Тонга восстановить связь с внешним миром, сообщает Gadgets NDTV.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

[ + – ] Сообщение прокурора Фиджи

Сроки работы SpaceX не ясны, хотя Фиджийская радиовещательная корпорация со ссылкой на Сайеда-Хаюма заявила, что инженеры будут эксплуатировать наземную станцию ​​на Фиджи в течение шести месяцев.

Извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай вызвало цунами, которое разрушило деревни и курорты, и засыпало пеплом столицу страны с населением около 105 тысяч человек. Также оборвался оптоволоконный кабель связи.

SpaceX не сразу ответила на запрос по электронной почте о комментариях. С офисом премьер-министра Тонги и государственной телекоммуникационной корпорацией Tonga Communications не удалось связаться ни по телефону, ни по электронной почте.

Судоходные данные Refinitiv показывают, что судно Reliance для ремонта кабеля находится у берегов главного острова Тонга почти неделю, пытаясь починить поврежденный подводный кабель.

Любое улучшение связи, вероятно, станет облегчением для жителей Тонги, которые изо всех сил пытались поддерживать связь с родственниками за границей и помогать усилиям по восстановлению, которым также помешал карантин из-за COVID-19.

Ранее Фокус сообщал, что Илон Маск предложил отправить в Тонгу интернет-терминалы Starlink, чтобы помочь восстановить связь.

Извержение вулкана в районе островного государства Тонга было такой силы, что его удалось заснять из космоса.

Ученые говорят, что извержение в Тонга сотрясло космос, и вызвало серию "атмосферных гравитационных волн".