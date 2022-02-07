SpaceX Ілона Маска відновлює інтернет на Тонга

Широкосмуговий зв'язок із зовнішнім світом у королівстві поки що відсутній через виверження вулкана 15 січня 2022 року

Генеральний прокурор Фіджі Айяз Саєд-Хайюм повідомив, що фахівці компанії SpaceХ вже прибули на Фіджі та встановлюють там супутниковий інтернет Starlink, щоб допомогти Тонзі відновити зв'язок із зовнішнім світом, повідомляє Gadgets NDTV.

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[ + – ] Повідомлення прокурора Фіджі

Терміни роботи SpaceX не зрозумілі, хоча Фіджійська радіомовна корпорація з посиланням на Саєда-Хайюма заявила, що інженери експлуатуватимуть наземну станцію на Фіджі протягом шести місяців.

Виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай викликало цунамі, яке зруйнувало села та курорти й засипало попелом столицю країни з населенням близько 105 тисяч людей. Також обірвався оптоволоконний кабель зв'язку.

SpaceX не відразу відповіла на запит електронною поштою про коментарі. З офісом прем'єр-міністра Тонги та державною телекомунікаційною корпорацією Tonga Communications не вдалося зв'язатися ні телефоном, ні електронною поштою.

Судноплавні дані Refinitiv показують, що судно Reliance для ремонту кабелю перебуває біля берегів головного острова Тонга майже тиждень, намагаючись відремонтувати пошкоджений підводний кабель.

Будь-яке покращення зв'язку, імовірно, стане полегшенням для жителів Тонги, які щосили намагалися підтримувати зв'язок із родичами за кордоном і допомагати зусиллям із відновлення, яким також завадив карантин через COVID-19.

Раніше Фокус повідомляв, що Ілон Маск запропонував відправити в Тонгу інтернет-термінали Starlink, щоб допомогти відновити зв'язок.

Виверження вулкана в районі острівної держави Тонга було такої сили, що його вдалося зняти з космосу.

Учені кажуть, що виверження в Тонга струсило космос і викликало серію "атмосферних гравітаційних хвиль".