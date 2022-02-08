Германия протестует за и против ограничений от COVID-19 (фото, видео)

Отдельные участники демонстраций протеста не надевают маски, были случаи столкновений между сторонниками и противниками карантинных мер в Германии

Протесты против ограничений, связанных с COVID-19, а также контрпротесты, прошли в понедельник, 7 февраля 2022 года, в ряде немецких городов. В то же время, в Германии полностью вакцинировано почти две трети населения, больше половины немцев получили бустерную дозу вакцины, сообщает DW.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

В Саксонии демонстрации противников ограничений против COVID-19 собрали около 14 тысяч человек в Баутцене и Герлице. Местная полиция сообщает, что протесты проходили в основном мирно.

[ + – ] Протесты против ограничений в Саарбрюхене, Германия

В Дрездене на участников протестов полиция завела три дела о правонарушениях. В Лейпциге полицейские выстраивались в цепочки, чтобы избежать столкновения между сторонниками и противниками карантинных мер.

[ + – ] Протест в Германии

В Тюрингии суммарно на улицы вышли 23 тысячи демонстрантов. В Йене правоохранители применили слезоточивый газ. В большинстве случаев, организаторы демонстраций не уведомляли власти о своих намерениях.

В Баварии было около 200 демонстраций, на которые собралось больше 10 тысяч человек. Наибольшая из них проходила в Нюрнберге, она собрала четыре с половиной тысячи участников. Отдельные из них были без масок.

Также протестовали жители Ансбаха — три с половиной тысячи демонстрантов. В Бамберге была контрдемонстрация, на которой законопослушные граждане выразили свое отношение к "праворадикалам".

В Мекленбурге — Передней Померании — около 8000 участников протестов. Это несколько меньше в сравнении с предыдущими неделями, отмечает полиция. Практически на всех митингах здесь подвергалась критике практика обязательной вакцинации сотрудников сферы здравоохранения.

[ + – ] Митинг в Баузене, Германия

Протестовали в Саксонии-Анхальте, Баден-Вюртемберге и в Нижней Саксонии — несколько тысяч участников в общей сложности. В городе Вольфсбург перед ратушей две сотни людей почтили память погибших в ходе пандемии COVID-19.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине изменили длительность лечения от COVID-19. В частности, самоизоляцию теперь можно завершить спустя 5 суток после того, как исчезли симптомы.

Департамент киберпреступности Турции выявил в сети пятерых нарушителей, которые оскорбляли президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги в соцсетях, после заражения супружеской пары COVID-19.

На Олимпиаде-2022 заболевшую COVID-19 Елену Билосюк заменят биатлонисткой Анастасией Меркушиной.