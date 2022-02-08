Німеччина протестує за та проти обмежень від COVID-19 (фото, відео)

Окремі учасники демонстрацій протесту не надягають маски, були випадки зіткнень між прихильниками та противниками карантинних заходів у Німеччині

Протести проти обмежень, пов'язаних із COVID-19, а також контрпротести, пройшли у понеділок, 7 лютого 2022 року, у низці німецьких міст. Водночас, у Німеччині повністю вакциновано майже дві третини населення, більше половини німців отримали бустерну дозу вакцини, повідомляє DW.

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У Саксонії демонстрації супротивників обмежень проти COVID-19 зібрали близько 14 тисяч людей у Баутцені та Герліці. Місцева поліція повідомляє, що протести проходили переважно мирно.

[ + – ] Протести проти обмежень у Саарбрюхені, Німеччина

У Дрездені на учасників протестів поліція порушила три справи про правопорушення. У Лейпцизі поліцейські вишиковувалися в ланцюжки, щоб уникнути зіткнення між прихильниками та противниками карантинних заходів.

[ + – ] Протест у Німеччині

У Тюрінґії сумарно на вулиці вийшли 23 тисячі демонстрантів. У Єні правоохоронці застосували сльозогінний газ. У більшості випадків організатори демонстрацій не повідомляли владу про свої наміри.

У Баварії було близько 200 демонстрацій, на які зібралося понад 10 тисяч людей. Найбільша з них проходила в Нюрнберзі, вона зібрала чотири з половиною тисячі учасників. Окремі були без масок.

Також протестували жителі Ансбаху — три з половиною тисячі демонстрантів. У Бамбергзі була контрдемонстрація, на якій законослухняні громадяни висловили своє ставлення до "праворадикалів".

У Мекленбурзі — Передній Померанії — близько 8000 учасників протестів. Це трохи менше порівняно з попередніми тижнями, зазначає поліція. Практично на всіх мітингах тут критикувалася практика обов'язкової вакцинації співробітників сфери охорони здоров'я.

[ + – ] Мітинг у Баузені, Німеччина

Протестували в Саксонії-Анхальті, Баден-Вюртемберзі та в Нижній Саксонії — кілька тисяч учасників. У місті Вольфсбург перед ратушею дві сотні людей вшанували пам'ять загиблих під час пандемії COVID-19.

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