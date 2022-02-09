В Норвегии запретили разведение британских бульдогов из-за проблем со здоровьем у этой породы

По этой же причине норвежцам запретили иметь кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Теперь селекция этих пород будет приравнена к жестокому обращению с животными.

В начале февраля 2022 года Окружной суд города Осло, запретил разводить в стране британских бульдогов и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Решение было принято в рамках дела по заявлению группы норвежских зоозащитников, сообщает Independent.

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Запретить селекцию этих пород было решено из-за врожденных проблем со здоровьем, которые передаются по наследству. Судья признал разведение бульдогов и спаниелей этой разновидности противоречащим норвежскому закону о защите животных. Также он предложил заводчикам разработать альтернативу этим породам, применив "серьезное и научно обоснованное скрещивание".

"Искусственные проблемы со здоровьем у бульдогов известны с начала 20-го века. Этот решение опоздало на много лет", — заявил судья Эшильд Роальдсет, который рассматривал заявление зоозащитников.

Чем болеют эти породы?

Врожденные проблемы со здоровьем у обеих пород включают тяжелые проблемы с дыханием, которые могут потребовать хирургического вмешательства для комфортной жизни. Это состояние называется синдромом обструкции брахицефальных дыхательных путей, который вызван коротким, широким черепом и короткой мордой. Также эти породы склонны к глазным недугам и кожным инфекциям, испытывают проблемы с сердцем и суставами.

Кроме того, у английских бульдогов высокий уровень смертности щенков из-за врожденных дефектов, таких как растопыренные ноги и волчья пасть, в то время как взрослые особи имеют дело с дисплазией тазобедренного и локтевого суставов, искривлением позвоночника.

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