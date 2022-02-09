У Норвегії заборонили розведення британських бульдогів через проблеми зі здоров'ям у цієї породи

Із цієї причини норвежцям заборонили мати кавалер-кінг-чарльз-спанієлів. Тепер селекція цих порід буде прирівняна до жорстокого поводження з тваринами.

На початку лютого 2022 року Окружний суд міста Осло заборонив розводити в країні британських бульдогів і кавалер-кінг-чарльз-спанієлів. Рішення було ухвалено в межах справи за заявою групи норвезьких зоозахисників, повідомляє Independent.

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Заборонити селекцію цих порід було вирішено через вроджені проблеми зі здоров'ям, які передаються в спадок. Суддя визнав розведення бульдогів і спанієлів цього різновиду таким, що суперечить норвезькому закону про захист тварин. Також він запропонував заводчикам розробити альтернативу цим породам, застосувавши "серйозне та науково обґрунтоване схрещування".

"Штучні проблеми зі здоров'ям у бульдогів відомі з початку 20-го століття. Це рішення запізнилося на багато років", — заявив суддя Ешільд Роальдсет, який розглядав заяву зоозахисників.

На що хворіють ці породи?

Вроджені проблеми зі здоров'ям в обох порід включають важкі проблеми з диханням, які можуть вимагати хірургічного втручання для комфортного життя. Цей стан називається синдромом обструкції брахіцефальних дихальних шляхів, який викликаний коротким, широким черепом та короткою мордою. Також ці породи схильні до очних недуг і шкірних інфекцій, відчувають проблеми із серцем і суглобами.

Крім того, в англійських бульдогів високий рівень смертності цуценят через вроджені дефекти, такі як розчепірені ноги та вовча паща, тоді як дорослі особини мають справу з дисплазією тазостегнового та ліктьового суглобів, викривленням хребта.

Нагадаємо, Г'ю Джекман вбрав свого бульдога в пальто та чоботи через холод у Нью-Йорку. В актора та його дружини – двоє собак, які живуть із ними вже багато років і є зірками сторінок зіркового подружжя в Instagram.

Раніше Фокус повідомляв, що Кабінет Міністрів України склав список небезпечних порід собак. До нього потрапили вівчарка, бульдог, ротвейлер і американський стаффордширський тер'єр.