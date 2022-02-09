В Швейцарии разработали имплант, помогающий частично парализованным ходить и ездить на велосипеде

В результате эксперимента трем пациентам с параличом нижних конечностей вживили имплант, управляемый с планшета. Второй этап исследований, в ходе которого будут участвовать около сотни пациентов, проведут через год.

Впервые в мире швейцарские исследователи позволили трем пациентам с параличом нижних конечностей снова стоять и ходить с помощью устройства для стимуляции нервов, которое управляется планшетом с сенсорным экраном. Технология будет иметь широкое применение в медицине, сообщает Global News.

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Трое участников исследования — все мужчины в возрасте от 29 до 41 года — получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Все трое смогли использовать устройство на себе с помощью планшета с сенсорным экраном и в течение шести месяцев восстановили способность не только ходить, но и заниматься более сложными видами деятельности, такими как плавание и езда на велосипеде.

Как только устройство было имплантировано, пациенты cмогли "сразу сделать активными свои ноги, и совершать шаги", говорит Джоселин Блох из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне, один из руководителей исследования.

Но поскольку мышцы пациентов были слабыми из-за неиспользования, им нужна была помощь с распределением нагрузок, и им нужно было научиться работать с новой технологией.

Исследователи отмечают, что пациентам пока не удалось сделать свои движения полностью естественными. Но, чем дольше они тренируются, тем лучше у них получается.

Ученые взяли имплант, называемый стимулятором спинного мозга, и модифицировали технологию. Вместо нацеливания на болевые рецепторы, для чего используются современные стимуляторы спинного мозга, модифицированное устройство использует электроды, которые посылают персонализированные сигналы на спинномозговые нервы, отвечающие за управление движениями ног и туловища.

Вместо стимуляции нервов в задней части позвоночника, которая используется для лечения хронической боли, устройство было переделано таким образом, что электрические сигналы достигают позвоночника через бока человека, что позволяет нацеливать и активировать определенные области спинного мозга.

Технологическая компания Onward Medical, которая работает над коммерциализацией новой системы, рассчитывает начать испытание примерно через год с участием от 70 до 100 пациентов, в основном в США.

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Первый имплант для чтения мыслей успешно испытали в США — пока такое устройство намерены применять на парализованных людях.