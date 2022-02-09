У Швейцарії розробили імплант, який допомагає частково паралізованим ходити та їздити на велосипеді

В результаті експерименту трьом пацієнтам з паралічем нижніх кінцівок вживили імплант, керований з планшета. Другий етап досліджень, в процесі якого братимуть участь близько сотні пацієнтів, проведуть за рік.

Вперше у світі швейцарські дослідники дозволили трьом пацієнтам із паралічем нижніх кінцівок знову стояти та ходити за допомогою пристрою для стимуляції нервів, яким можна керувати з планшета із сенсорним екраном. Технологія матиме широке застосування у медицині, повідомляє Global News.

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Троє учасників дослідження – усі чоловіки віком від 29 до 41 року – отримали травми внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Всі троє змогли використовувати пристрій на собі за допомогою планшета з сенсорним екраном і протягом шести місяців відновили здатність не тільки ходити, але й займатися складнішими видами діяльності, як плавання та їзда на велосипеді.

Як тільки пристрій імплантували, пацієнти змогли "відразу зробити активними свої ноги, і робити кроки", говорить Джоселін Блох зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні, одна з керівників дослідження.

Але оскільки м'язи пацієнтів були слабкі через невикористання, їм потрібна була допомога з розподілом навантажень, і їм потрібно було навчитися працювати з новою технологією.

Дослідники зазначають, що пацієнтам поки що не вдалося зробити свої рухи цілком природними. Але чим довше вони тренуються, тим краще в них виходить.

Вчені взяли імплант, званий стимулятором спинного мозку, та модифікували технологію. Замість націлювання на больові рецептори, для чого використовують сучасні стимулятори спинного мозку, модифікований пристрій використовує електроди, які посилають персоналізовані сигнали на спинномозкові нерви, що відповідають за керування рухами ніг та тулуба.

Замість стимуляції нервів у задній частині хребта, яку використовують для лікування хронічного болю, пристрій переробити так, що електричні сигнали досягають хребта через боки людини, що дозволяє націлювати та активувати певні області спинного мозку.

Технологічна компанія Onward Medical, яка працює над комерціалізацією нової системи, розраховує розпочати випробування приблизно через рік з участю від 70 до 100 пацієнтів, переважно в США.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ізраїлі вчені провели успішні експерименти щодо відновлення рухливості на паралізованих мишах.

Автор COVID-імплантів заявив, що чипування зупинити нікому не вдасться.

Перший імплант для читання думок успішно випробували в США — поки що такий пристрій мають намір застосовувати на паралізованих людях.