Паралізовані миші ходять. В Ізраїлі випробували революційний імплантат спинного мозку

Ізраїльські дослідники стверджують, що на початок тестувань персоналізованих імплантатів на людях залишилося кілька років.

Лабораторні тести на паралізованих мишах показали 80-відсотковий успіх у відновленні їхньої здатності ходити з використанням 3D-імплантатів із клітин людини. Учені центру Сагол регенеративних біотехнологій Тель-Авівського університету кажуть, що тепер можна створити індивідуальні для кожного пацієнта імплантати спинного мозку, які не відторгатимуться організмом, повідомляє Sky News.

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Учені перетворили зразки тканин пацієнтів на імплантати спинного мозку, що функціонують, за допомогою процесу, аналогічного розвитку спинного мозку у людських ембріонів. Клінічні випробування на людях ще не почалися, хоча команда дослідників сподівається, що їм вдасться імплантувати сконструйовану тканину паралізованим людям, щоб вони могли стояти і ходити.

[ + – ] Професор Тал Двір

"Тварини, на яких ми ставили експерименти, пройшли швидкий процес реабілітації, після якого вони могли досить добре ходити", — говорить професор Тав Двір.

Це перший у світі випадок, коли імплантовані твариною тканини людини призвели до одужання після тривалого хронічного паралічу, що є найбільш придатною моделлю лікування паралічу в людей.

У всьому світі мільйони людей паралізовані через травму хребта, і для них досі не існує ефективного лікування.

"Особам, які отримали травму в дуже молодому віці, судилося провести все життя в інвалідному кріслі, несучи всі соціальні, фінансові та медичні витрати, пов'язані з паралічем", пояснює Двір.

Як працює технологія?

Професор Двір пояснив, що нова технологія була заснована на взятті в пацієнта невеликої біопсії жирової тканини живота, яка потім була видозмінена за допомогою генної інженерії, щоб повернутися до стану, що нагадує ембріональні стовбурові клітини.

Двір додав, що команда очікує відносно швидкого схвалення технології, як тільки вони досягнуть стадії клінічних випробувань на людях протягом наступних кількох років.

За словами дослідників, 3D-імплантати, виготовлені з використанням людських клітин, у 80% випадків успішно відновлювали здатність ходити в паралізованих мишей у лабораторії.

Зразки тканин пацієнтів перетворюються на імплантати спинного мозку, що функціонують, за допомогою процесу, який імітує розвиток спинного мозку в ембріонів людини.

Що буде далі?

Згодом учені планують створити персоналізовані імплантати для відновлення тканин, пошкоджених внаслідок травм, без ризику відторгнення організмом.

Вони готуються до клінічних випробувань на людях і сподіваються, що найближчими роками сконструйовані тканини будуть імплантовані паралізованим людям, що дозволить їм знову вставати та ходити. Ця технологія заснована на взятті в пацієнта невеликої біопсії жирової тканини живота.

Дослідники використовували генну інженерію, щоб перепрограмувати клітини та повернути їх у стан, що нагадує ембріональні стовбурові клітини – клітини, здатні стати клітинами будь-якого типу в організмі.

Раніше Фокус повідомляв, що творець імплантів, які дозволяють сканувати їхніх носіїв щодо наявності вакцинації від COVID-19, сказав, що чипування зупинити не можна.

Лікар, який створив "капсули для евтаназії", хоче створити імплант, який вбиватиме людей.

Ілон Маск збирається розпочати чипування людей у межах проєкту Neuralink у 2022 році.