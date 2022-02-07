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Парализованные мыши ходят. В Израиле испытали революционный имплантат спинного мозга

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паралич, имплантат, биоинженерия, мыши, испытания
Больной параличом

Израильские исследователи утвреждают, что до начала тестирований персонализированных имплантатов на людях осталось несколько лет.

Лабораторные тесты на парализованных мышах показали 80-процентный успех в восстановлении их способности ходить с использованием 3D-имплантатов из клеток человека. Ученые центра Сагол регенеративных биотехнологий Тель-Авивского университета говорят, что теперь возможно создать индивидуальные для каждого пациента имплантаты спинного мозга, которые не будут отторгаться организмом, сообщает Sky News.

Ученые преобразовали образцы тканей пациентов в функционирующие имплантаты спинного мозга посредством процесса, аналогичного развитию спинного мозга у человеческих эмбрионов. Клинические испытания на людях еще не начались, хотя команда исследователей надеется, что им удастся имплантировать сконструированную ткань парализованным людям, чтобы они могли снова стоять и ходить.

Профессор, мыши, имплантаты, мозг, паралич, люди
Профессор Тал Двир

"Животные, на которых мы ставили эксперименты, прошли быстрый процесс реабилитации, по окончании которого они могли достаточно хорошо ходить", — говорит профессор Тав Двир.

Это первый в мире случай, когда имплантированные животным ткани человека привели к выздоровлению после длительного хронического паралича, что является наиболее подходящей моделью лечения паралича у людей.

Во всем мире миллионы людей парализованы из-за травмы позвоночника, и для них до сих пор не существует эффективного лечения.

"Лицам, получившим травму в очень молодом возрасте, суждено провести всю оставшуюся жизнь в инвалидном кресле, неся все социальные, финансовые и медицинские расходы, связанные с параличом", поясняет Двир.

Как работает технология?

Профессор Двир объяснил, что новая технология была основана на взятии у пациента небольшой биопсии жировой ткани живота, которая затем была видоизменена с помощью генной инженерии, чтобы вернуться в состояние, напоминающее эмбриональные стволовые клетки.

Двир добавил, что команда ожидает относительно быстрого одобрения технологии, как только они достигнут стадии клинических испытаний на людях в течение следующих нескольких лет.

По словам исследователей, 3D-имплантаты, изготовленные с использованием человеческих клеток, в 80% случаев успешно восстанавливали способность ходить у парализованных мышей в лаборатории.

Образцы тканей пациентов превращаются в функционирующие имплантаты спинного мозга с помощью процесса, который имитирует развитие спинного мозга у эмбрионов человека.

Что будет дальше?

Со временем ученые планируют создать персонализированные имплантаты для восстановления тканей, поврежденных в результате травм, без риска отторжения организмом.

Они готовятся к клиническим испытаниям на людях и надеются, что в ближайшие годы сконструированные ткани будут имплантированы парализованным людям, что позволит им снова вставать и ходить. Эта технология основана на взятии у пациента небольшой биопсии жировой ткани живота.

Исследователи использовали генную инженерию, чтобы перепрограммировать клетки и вернуть их в состояние, напоминающее эмбриональные стволовые клетки — клетки, способные стать клетками любого типа в организме.

Ранее Фокус сообщал, что создатель имплантов, позволяющих сканировать их носителей на предмет наличия вакцинации от COVID-19, сказал, что чипирование остановить нельзя.

Доктор, создавший "капсулы для эвтаназии", хочет создать имплант, который будет убивать людей.

Илон Маск собирается начать чипирование людей в рамках проекта Neuralink в 2022 году.