Израиль эвакуирует семьи дипломатов и работников посольства в Украине

Израильские дипломаты утверждают, что план включает в себя эвакуацию из конкретных городов Украины. Вывозу из страны подлежат определенные возрастные группы и транспорт. Реализуют его в случае вторжения России.

Благотворительные организации еврейской диаспоры в Соединенных Штатах и Великобритании сотрудничают со службами безопасности Израиля и готовят план по эвакуации евреев из Украины. Детали эвакуации сотни тысяч украинских евреев уже проработаны. План будет реализован в случае наступательных действий России на территорию Украины. Об этом сообщает газета для еврейских общин в Лондоне Jewish News со ссылкой на собственные источники.

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По информации СМИ, план включает в себя эвакуацию из конкретных городов Украины, возрастных групп, виды транспорта, маршруты и конечные пункты назначения. В них входят как и европейские страны, так и Израиль.

После этого, Министерство иностранных дел Израиля обнародовало предупреждение для своих граждан касаемо поездок в Украину. Также ведомство обьявило об эвакуации семей израильских дипломатов и сотрудников посольства в Киеве на фоне возможного вторжения России в Украину.

В МИД Израиля призвали зарегистрироваться на сайте консульского отдела всех граждан Израиля, которые находятся сейчас в Украине. Это сделало уже 4000 тысячи людей. Власти рекомендовали гражданам Израиля, которые проживают в Украине, не приближаться к горячим точкам. А тем, кто собирается посетить страну, отказаться от своих планов

Напомним, Япония призвала своих граждан покинуть Украину. Японские власти обьявили четвертый уровень небезопасности в Украине из-за угрозы вторжения России в Украину. Японцам рекомендовали воспользоваться коммерческими рейсами, а тем, кто собирался в Украину — отказаться от идеи.

Фокус писал о том, что посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол призвал голландцев уехать из Украины. По его словам, страна не собирается эвакуировать своих граждан, потому что Украина слишком большая, а голландцы живут слишком обширно. Кроме того, во Львове будет создан центр экстренной помощи, куда смогут обращаться граждане Нидерландов за помощью.

В пятницу, 11 февраля власти Южной Кореи запретили своим гражданам поездки в Украину. Также, всем корейцам нужно будет покинуть украинскую территорию. Требование вступает в силу с 13 февраля. Южнокорейские дипломаты утверждают, что граждане, которые не покинут страну, будут привлечены к ответственности.