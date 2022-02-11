Ізраїль евакуює сім'ї дипломатів та працівників посольства в Україні

Ізраїльські дипломати стверджують, що план включає евакуацію з конкретних міст України. Вивезенню з країни підлягають певні вікові групи та транспорт. Реалізують його в разі вторгнення Росії.

Благодійні організації єврейської діаспори в Сполучених Штатах та Великій Британії співпрацюють зі службами безпеки Ізраїля та готують план з евакуації євреїв з України. Деталі евакуації сотні тисяч українських євреїв уже опрацювали. План реалізують у разі наступальних дій Росії на територію України. Про це повідомляє газета для єврейських громад у Лондоні Jewish News із посиланням на власні джерела.

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За інформацією ЗМІ, план включає евакуацію з конкретних міст України, вікових груп, види транспорту, маршрути та кінцеві пункти призначення. Вони входять як і європейські країни, так й Ізраїль.

Після цього, Міністерство закордонних справ Ізраїля оприлюднило попередження для своїх громадян щодо поїздок в Україну. Також відомство оголосило про евакуацію сімей ізраїльських дипломатів та співробітників посольства в Києві на тлі можливого вторгнення Росії в Україну.

У МЗС Ізраїля закликали зареєструватися на сайті консульського відділу всіх громадян Ізраїля, які зараз перебувають в Україні. Це зробило вже 4000 тисяч людей. Влада рекомендувала громадянам Ізраїля, які проживають в Україні, не наближатися до гарячих точок. А тим, хто має намір відвідати країну, відмовитися від своїх планів

Нагадаємо, Японія закликала своїх громадян покинути Україну. Японська влада оголосила четвертий рівень небезпеки в Україні через загрозу вторгнення Росії в Україну. Японцям рекомендували скористатися комерційними рейсами, а тим, хто збирався в Україну, відмовитися від ідеї.

Фокус писав про те, що посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол закликав голландців виїхати з України. За його словами, країна не збирається евакуювати своїх громадян, тому що Україна надто велика, а голландці живуть надто розлого. Крім того, у Львові створять центр екстреної допомоги, куди зможуть звертатись громадяни Нідерландів за допомогою.

У п'ятницю, 11 лютого влада Південної Кореї заборонила своїм громадянам поїздки в Україну. Також усім корейцям потрібно буде покинути українську територію. Вимога набирає чинності з 13 лютого. Південнокорейські дипломати стверджують, що громадян, які не покинуть країну, притягнуть до відповідальності.