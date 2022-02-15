В Австралии правительство предложило вдвое снизить налог на пиво. Их обвинили в сексизме

Производители пива обвинили чиновников в сексизме, так как пиво в Австралии пьет лишь одна женщина из десяти.

Правительство Австралии объявило о снижении налоговых ставок на разливное пиво на 50%. Этот шаг вызвал в обществе волну критики и обвинений в сексизме, сообщает австралийский портал News.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Экономическая инициатива, по мнению чиновников, должна была поддержать производителей и дистрибьюторов напитка после длительных карантинных мер и последующего спада продаж в отрасли. Кабинет министров Австралии запланировал выделить на налоговую льготу 153 миллиона долларов, что должно было существенно поддержать сферу пивоварения.

Однако, запланированное снижение налогов на пиво вызвало прямо противоположную реакцию как производителей, так и дистрибьюторов пенного напитка. От их имени выступил исполнительный директор австралийской Ассоциации производителей спиртных напитков Spirits and Cocktails Australia Грег Холланд. Он высказался против инициативы правительства, указав, что скидки в основном принесут пользу мужчинам.

"Зачем снижать налоги, игнорируя выбор девяти из 10 австралийских женщин?", - сказал бизнесмен.

Глава Ассоциации апеллировал к данным социологии. Согласно исследованию Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения, более 50% мужчин в стране регулярно пьют пиво. Женщин, отдающих предпочтение этому напитку, в Австралии лишь 10%.

"Представьте себе Скотта Моррисона (премьер-министр Австралии) или казначея Джоша Фриденберга, которые входят в бар и заказывают пиво для парней, отворачиваясь от женщин, пьющих джином с тоником или коктейль. Это возмутительный сексизм", — заявил Холланд.

Глава Ассоциации также подчеркнул, что предлагаемое снижение цен должно быть распространено не только на пиво, а на весь ассортимент алкогольной промышленности. В правительстве Австралии не сообщили, будет ли введена налоговая льгота после общественного резонанса и пообещали принять решение до конца марта.

Напомним, коала, животное-символ Австралии, оказалась на грани исчезновения. За 20 лет количество коал на континенте сократилось в два раза, и они могут вовсе прекратить существование.

Ранее Фокус сообщал, что в Дании создано безалкогольное пиво, которое не отличить от обычного. Этого добились с помощью генетически модифицированных пекарских дрожжей.