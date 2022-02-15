В Австралії уряд запропонував удвічі знизити податок на пиво. Його звинуватили в сексизмі

Виробники пива звинуватили чиновників у сексизмі, оскільки пиво в Австралії п'є лише одна жінка з десяти.

Уряд Австралії оголосив зниження податкових ставок на розливне пиво на 50%. Цей крок викликав у суспільстві хвилю критики та звинувачень у сексизмі, повідомляє австралійський портал News.

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Економічна ініціатива, на думку чиновників, мала підтримати виробників і дистриб'юторів напою після тривалих карантинних заходів і подальшого спаду продажів у галузі. Кабінет міністрів Австралії запланував виділити на податкову пільгу 153 мільйони доларів, що мало істотно підтримати сферу пивоваріння.

Проте заплановане зниження податків на пиво викликало прямо протилежну реакцію як виробників, так і дистриб'юторів пінного напою. Від їхнього імені виступив виконавчий директор австралійської Асоціації виробників спиртних напоїв Spirits and Cocktails Australia Грег Голланд. Він висловився проти ініціативи уряду, вказавши, що знижки переважно принесуть користь чоловікам.

"Навіщо знижувати податки, ігноруючи вибір дев'яти з 10 австралійських жінок?" — сказав бізнесмен.

Глава Асоціації апелював до даних соціології. Згідно з дослідженням Австралійського інституту охорони здоров'я та соціального забезпечення, понад 50% чоловіків у країні регулярно п'ють пиво. Жінок, які віддають перевагу цьому напою, в Австралії лише 10%.

"Уявіть собі Скотта Моррісона (прем'єр-міністр Австралії) або скарбника Джоша Фріденберга, які входять до бару та замовляють пиво для хлопців, відвертаючись від жінок, які п'ють джин із тоніком або коктейль. Це обурливий сексизм", — заявив Голланд.

Глава Асоціації також наголосив, що запропоноване зниження цін має бути поширене не лише на пиво, а на весь асортимент алкогольної промисловості. В уряді Австралії не повідомили, чи буде запроваджено податкову пільгу після громадського резонансу та пообіцяли ухвалити рішення до кінця березня.

Нагадаємо, коала, тварина-символ Австралії, опинилася на межі зникнення. За 20 років кількість коал на континенті скоротилася вдвічі, і вони можуть припинити існування.

Раніше Фокус повідомляв, що в Данії створили безалкогольне пиво, яке не відрізнити від звичайного. Цього досягли за допомогою генетично модифікованих пекарських дріжджів.