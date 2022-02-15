Макрон усомнился в отводе Путиным войск от границ Украины, - CNN

Президенты Франции и США намерены проверить намерения Путина вывести с развернувшихся неподалеку от украинской границы части войск.

Франция называет объявленный Россией вывод части войск после учений вокруг Украины "обнадеживающим". Это соответствует тому, о чем президент России Владимир Путин договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время их встречи в Москве 7 февраля, рассказывает источник издания о словах Макрона во время телефонных переговоров с Байденом, сообщает CNN.

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"Знак обнадеживающий, но мы должны проверить намерения Путина", — сказал источник издания, предупредив, что "мы должны воздерживаться от чрезмерного анализа; мы должны быть благоразумны".

По словам источника, в разговоре, который длился чуть более часа во вторник, и Байден, и Макрон согласились с необходимостью проверки любого вывода российских войск после учений.

Цель разговора между президентами США и Франции состояла в том, чтобы оценить заявления России о частичном выводе войск, а также обеспечить одинаковые условия ведения в отношении сдерживания России, выхода из кризиса и работы с США в направлении новой структуры безопасности в Европе.

"Учитывая массовый масштаб военного развертывания, возможно многое, поэтому необходимо проявлять большую бдительность", — сказал источник, добавив: "Все хрупко".

Источник сообщил, что президенты Франции и России договорились о выводе сил, участвовавших в военных учениях, и возвращении "нормальной дислокации" российских сил в этих районах после завершения учений.

Российское военное развертывание остается очень впечатляющим, и для восстановления доверия и спокойствия его необходимо масимально четко сократить.

Ранее Фокус сообщал, что в Одессе прошел тренинг базовой боевой подготовки для все желающих. К Зеленскому по поводу российского вторжения обратился Кадыров.

ЦРУ также делало заявления, что Россия может напасть на Украину 16 февраля 2022 года.