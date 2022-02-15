Макрон засумнівався у відведенні Путіним військ від кордонів України, — CNN

Президенти Франції і США мають намір перевірити наміри Путіна вивести частини військ, що розгорнулися неподалік українського кордону.

Франція називає оголошене Росією виведення частини військ після навчань навколо України "обнадійливим". Це відповідає тому, про що президент Росії Володимир Путін домовився з президентом Франції Емманюелем Макроном під час їхньої зустрічі в Москві 7 лютого, розповідає джерело видання про слова Макрона під час телефонних переговорів з Байденом, повідомляє CNN.

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"Знак обнадійливий, але ми повинні перевірити наміри Путіна", — сказало джерело видання, попередивши, що "ми повинні утримуватися від надмірного аналізу; ми повинні бути розсудливими".

За словами джерела, у розмові, яка тривала трохи більше години у вівторок, і Байден, і Макрон погодилися з необхідністю перевірки будь-якого виведення російських військ після навчань.

Мета розмови між президентами США та Франції полягала в тому, щоб оцінити заяви Росії про часткове виведення військ, а також забезпечити однакові умови ведення щодо стримування Росії, виходу з кризи та роботи із США у напрямку нової структури безпеки в Європі.

"З огляду на масовий масштаб військового розгортання, можливо багато, тому необхідно виявляти велику пильність", — сказало джерело, додавши: "Усе крихко".

Джерело повідомило, що президенти Франції та Росії домовилися про виведення сил, що брали участь у військових навчаннях, та повернення "нормальної дислокації" російських сил у цих районах після завершення навчань.

Російське військове розгортання залишається дуже приголомшливим, і для відновлення довіри та спокою його необхідно максимально чітко скоротити.

Раніше Фокус повідомляв, що в Одесі пройшов тренінг базової бойової підготовки для всіх охочих. До Зеленського щодо російського вторгнення звернувся Кадиров.

ЦРУ також робило заяви, що Росія може напасти на Україну 16 лютого 2022 року.