В Швейцарии отменяют большинство коронавирусных ограничений

Предполагается, что после снятия ограничений сертификаты о вакцинации, которые действуют на территории страны, выдавать больше не будут.

С 17 февраля Федеральный совет Швейцарии отменяет большую часть ограничений, которые были введены из-за COVID-19. По заявлению официальных источников, действовать продолжают только изоляция людей с положительным тестом на вирус и обязательное ношение масок в транспорте и медицинских учреждениях.

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Активное распространения штамма Омикрон в мире не отразилось на статистике заболеваемости коронавирусом в Швейцарии. Поэтому с 17 февраля без масок и сертификатов можно посещать мероприятия, кафе, магазины, учреждения культуры и общественные объекты. Кроме того, власти отменяют рекомендации работать удаленно из дома и ношение масок на рабочем месте.

Оставшиеся ограничения будут действовать в стране до конца марта текущего года. После этого Швейцария планирует вернуться к обычному режиму жизни. Как идется в заявлении Федерального совета, благодаря высокому уровню коллективного иммунитета эпидемиологическая ситуация развивается положительно.

После полной отмены ограничений (с апреля 2022 года) сертификаты о вакцинации, которые действуют на территории Швейцарии, больше не будут выдавать. Но сертификаты, которые необходимы для посещения других стран — останутся в силе.

15 февраля в Украине зафиксировали 31 513 новых случаев коронавируса. Также вирус обнаружили у 2 872 детей и 992 медицинских работников. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как не перепутать коронавирус с аллергией и какие у них общие симптомы.

Ранее Фокус писал, что в Арабский Эмиратах также отменяют коронавирусные ограничения. 100% населения страны вакцинированы ,а бустерную дозу получили 44% населения ОАЭ.