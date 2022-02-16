У Швейцарії скасовують більшість коронавірусних обмежень

Передбачають, що після скасування обмежень сертифікати про вакцинацію, що діють на території країни, не видаватимуть.

З 17 лютого Федеральна рада Швейцарії скасовує більшу частину обмежень, які запровадили через COVID-19. За заявою офіційних джерел, діяти продовжують лише ізоляція людей з позитивним тестом на вірус та обов'язкове носіння масок у транспорті та медичних закладах.

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Активне поширення штаму Омікрон у світі не позначилося на статистиці захворюваності на коронавірус у Швейцарії. Тому з 17 лютого без масок та сертифікатів можна відвідувати заходи, кафе, магазини, заклади культури та громадські об'єкти. Крім того, влада скасовує рекомендації працювати віддалено з дому та носіння масок на робочому місці.

Обмеження, що залишилися, діятимуть у країні до кінця березня цього року. Після цього Швейцарія планує повернутись до звичайного режиму життя. Як йдеться в заяві Федеральної ради, завдяки високому рівню колективного імунітету епідеміологічна ситуація розвивається позитивно.

Після повного скасування обмежень (з квітня 2022 року) сертифікати про вакцинацію, що діють на території Швейцарії, більше не видаватимуть. Але сертифікати, які необхідні для відвідування інших країн, залишаться в силі.

15 лютого в Україні зафіксували 31 513 нових випадків коронавірусу. Також вірус виявили у 2 872 дітей та 992 медичних працівників. У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, як не переплутати коронавірус з алергією та які в них спільні симптоми.

Раніше Фокус писав, що в Арабських Еміратах також скасовують коронавірусні обмеження. 100% населення країни вакциновані, а бустерну дозу отримали 44% населення ОАЕ.