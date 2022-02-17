The Economist изобразил на обложке Путина, намеревающегося залить Украину красным

По мнению журналистов издания, Путин загнал себя в угол, сблизив Украину с Западом и заставив Европу укреплять безопасность.

Английское издание The Economist изобразило президента России Владимир Путина, который в раздумьях стоит в углу. Под ним — карта Украины, и политик раздумывает закрашивать нашу страну в красный цвет или нет. На обложке надпись — "Провал работы Путина — война или нет, он просчитался". Изображение обложки таблоид разместил на своей страничке в Instagram.

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По мнению издания, президент России поставил себя в безвыходное положение, усилив политическое и военное сотрудничество Украины со странами Запада.

"Независимо от того, вторгнется он в Украину или отступит, Владимир Путин нанес ущерб своей стране. Президент (Путин) укрепил отношения Украины с Западом и поставил вопрос безопасности Европы на повестку дня", — говорится в сообщении.

Кроме того, журналисты допускают, что глава РФ вполне может отступить от Украины. Но, поскольку его амбиции ущемлены, это будет лишь отсрочка неминуемой войны.

"Путин загнал себя в угол. Он мог бы напасть, но отступление сейчас, когда его амбиции разрушены, может привести лишь к нападению впоследствии", — написали в журнале.

Интересно, что это не первый раз, когда The Economist помещает на обложку изображение российского лидера. В 2016 году они изобразили Путина в зловещем темном образе с красными истребителями вместо зрачков.

[ + – ] Владимир Путин на обложке The Economist в 2016 году

На обложке было написано слово "Путинизм". Номер содержал ряд критических статей о авторитарном стиле правления президента РФ.

Напомним, ранее английское издание писало, что Украина опустилась в мировом рейтинге демократии из-за российской угрозы. По мнению экспертов, в 2021 году в Украине уменьшился уровень гражданских свобод, стало хуже функционировать правительство, а граждане все меньше участвуют в политической жизни страны.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский попросил помощь Италии в организации встречи с Путиным. Об этом заявил итальянский премьер-министр Марио Драги во время разговора с журналистами в Брюсселе.