The Economist зобразив на обкладинці Путіна, який має намір залити Україну червоним

На думку журналістів видання, Путін загнав себе в кут, зблизивши Україну із Заходом і змусивши Європу зміцнювати безпеку.

Англійське видання The Economist зобразило президента Росії Володимира Путіна, який у роздумах стоїть у кутку. Під ним карта України, і політик роздумує зафарбовувати нашу країну в червоний колір чи ні. На обкладинці напис — "Провал роботи Путіна — війна чи ні, він прорахувався". Зображення обкладинки таблоїд розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На думку видання, президент Росії поставив себе у безвихідь, посиливши політичну та військову співпрацю України з країнами Заходу.

"Незалежно від того, вторгнеться він в Україну чи відступить, Володимир Путін завдав шкоди своїй країні. Президент (Путін) зміцнив відносини України із Заходом і поставив питання безпеки Європи на порядок денний", — йдеться у повідомленні.

Крім того, журналісти припускають, що глава РФ може відступити від України. Але оскільки його амбіції пригнічені, це буде лише відтермінування неминучої війни.

"Путін загнав себе в кут. Він міг би напасти, але відступ зараз, коли його амбіції зруйновані, може призвести лише до нападу згодом", — написали в журналі.

Цікаво, що це не вперше, коли The Economist поміщає на обкладинку зображення російського лідера. У 2016 році вони зобразили Путіна в зловісному темному образі з червоними винищувачами замість зіниць.

[ + – ] Володимир Путін на обкладинці The Economist у 2016 році

На обкладинці було написано слово "Путінізм". Номер містив низку критичних статей про авторитарний стиль правління президента РФ.

Нагадаємо, раніше англійське видання писало, що Україна опустилася у світовому рейтингу демократії через російську загрозу. На думку експертів, у 2021 році в Україні зменшився рівень громадянських свобод, почав гірше функціонувати уряд, а громадяни дедалі менше беруть участь у політичному житті країни.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський попросив допомогу Італії в організації зустрічі з Путіним. Про це заявив італійський прем'єр-міністр Маріо Драґі під час розмови із журналістами у Брюсселі.