Убедительный сигнал Путину: сенат США принял резолюцию в поддержку Украины

Документ не содержит концепцию разрешения на войну и ввод войск в Украину, но осуждает накопление военной мощи России.

Сенат США вечером 17 февраля единогласно принял резолюцию о поддержке Украины и осуждении военной агрессии России. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на результаты голосования парламентариев.

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Документ не имеет законодательной силы, но с его помощью Сенат заявляет о "непреклонной поддержке США безопасной, демократической и независимой Украины" и осуждает накопление военной мощи РФ на границе с Украиной.

"Конгресс един в поддержке независимости и суверенитета Украины", – заявил сенатор от штата Огайо Роб Портман.

[ + – ] Резолюция послала убедительный сигнал России, полагает сенатор Портман

Сенатор подчеркнул, что резолюция послала убедительный сигнал России и всему миру о поддержке Штатов Украины.

Грубый просчет Путина

Один из авторов документа, сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джейн Шейхин заявила, что демократы и республиканцы едины и полны решимости поддерживать Украину в борьбе с эскалацией насилия и агрессии Кремля.

"Путин совершит грубый просчет и понесет всю тяжесть ответа Конгресса США, если решит вторгнуться в Украину", — заявила она.

[ + – ] Путин требует решить вопрос о вступлении Украины в НАТО Фото: РИА Новости

Резолюция призывает президента США Джо Байдена повлиять на правительство и использовать все возможные инструменты, чтобы Россия понесла "значительные затраты", пишет Associated Press.

"Ничто в этой резолюции не должно быть истолковано как разрешение на войну и разрешение на ввод войск в Украину", — сказал журналистам сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.

Документ называет правительство РФ подконтрольным президенту страны Владимиру Путину. Власти РФ представляют угрозу безопасности союзников по НАТО, считают сенаторы.

Отметим, что 17 февраля Байден рассказал о возможном нападении РФ на Украину в ближайшие дни. Россия не отвела ни одно из своих войск от украинских границ, полагает он.

Посол Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что ситуация на границе движется "к неизбежному вторжению".

В РФ грозили отреагировать "мерами военно-технического характера" на отказ США предоставить ей "гарантии безопасности".