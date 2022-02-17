"Есть высокий риск, что РФ вторгнется в Украину в ближайшие несколько дней", — Байден

США не наблюдают отвода войск, а американский лидер считает, что РФ может устроить провокацию, чтобы создать предлог для войны.

17 февраля президент США Джо Байден во время общения с журналистами заявил, что вторжение РФ на территорию Украины может произойти в ближайшие дни. Как сообщает CNN Politics, это может случиться несмотря на заявления Кремля о выводе войск.

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Как пишет CNN, журналист спросил у Байдена, насколько высок уровень угрозы российского вторжения в Украину:

"Есть высокий риск того, что вторжение РФ в Украину произойдет в ближайшие несколько дней. Это очень высокий уровень. Они не вывели ни одно из своих войск. Во-первых, они выдвинули еще больше военных сил. Во-вторых, у нас есть основания полагать, что они участвуют в операции под чужим флагом. У нас есть все признаки того, что они готовы напасть на Украину", — заявил в комментарии телеканалу CNN Джозеф Байден.

CNN Politics также пишет, что Джо Байден предупреждает: Москва может заранее спровоцировать события, чтобы создать предлог для войны.

По словам посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд 17 февраля, ситуация на границе движется "к неизбежному вторжению". При этом, Кремле в очередной раз отрицают развертывание войск вдоль границы с Украиной.

17 февраля штаб ООС зафиксировал 29 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов, 27 из них — из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Как сообщает гуманитарная миссия "Пролиска", оккупанты обстреляли детский сад в Станице Луганской, а в пресс-службе "Укрзализныци" прокомментировали обстрел железнодорожной станции.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте назвал обстрел детского сада "большой провокацией". Глава государства призвал дипломатов и ОБСЕ оставаться на территории Украины для сдерживания врага.