"Є високий ризик, що РФ вторгнеться в Україну протягом найближчих кількох днів", — Байден
США не спостерігають відведення військ, а американський лідер вважає, що РФ може влаштувати провокацію, щоб створити привід для війни.
17 лютого президент США Джо Байден, спілкуючись з журналістами, заявив, що вторгнення РФ на територію України може статися найближчими днями. Як повідомляє CNN Politics, це може статися, попри заяви Кремля про виведення військ.
Як пише CNN, журналіст запитав Байдена, наскільки високий рівень загрози російського вторгнення в Україну:
"Є високий ризик того, що вторгнення РФ в Україну відбудеться в найближчі кілька днів. Це дуже високий рівень. Вони не вивели жодного зі своїх військ. По-перше, вони вивели ще більше військових сил. По-друге, ми маємо підстави думати, що вони беруть участь в операції під чужим прапором. У нас є всі ознаки того, що вони готові напасти на Україну", — заявив у коментарі телеканалу CNN Джозеф Байден.
CNN Politics також пише, що Джо Байден попереджає: Москва може заздалегідь спровокувати події, щоб створити привід для війни.
За словами пані посла США в ООН Лінди Томас-Грінфілд 17 лютого, ситуація на кордоні рухається "до неминучого вторгнення". Водночас Кремль вкотре заперечує розгортання військ уздовж кордону з Україною.
17 лютого штаб ООС зафіксував 29 обстрілів українських позицій та населених пунктів, 27 із них — із забороненої Мінськими угодами зброї. Як повідомляє гуманітарна місія "Проліска", окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській, а в пресслужбі "Укрзалізниці" прокоментували обстріл залізничної станції.
Президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter-акаунті назвав обстріл дитячого садка "великою провокацією". Глава держави закликав дипломатів та ОБСЄ залишатися на території України для стримування ворога.