"Є високий ризик, що РФ вторгнеться в Україну протягом найближчих кількох днів", — Байден

США не спостерігають відведення військ, а американський лідер вважає, що РФ може влаштувати провокацію, щоб створити привід для війни.

17 лютого президент США Джо Байден, спілкуючись з журналістами, заявив, що вторгнення РФ на територію України може статися найближчими днями. Як повідомляє CNN Politics, це може статися, попри заяви Кремля про виведення військ.

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Як пише CNN, журналіст запитав Байдена, наскільки високий рівень загрози російського вторгнення в Україну:

"Є високий ризик того, що вторгнення РФ в Україну відбудеться в найближчі кілька днів. Це дуже високий рівень. Вони не вивели жодного зі своїх військ. По-перше, вони вивели ще більше військових сил. По-друге, ми маємо підстави думати, що вони беруть участь в операції під чужим прапором. У нас є всі ознаки того, що вони готові напасти на Україну", — заявив у коментарі телеканалу CNN Джозеф Байден.

CNN Politics також пише, що Джо Байден попереджає: Москва може заздалегідь спровокувати події, щоб створити привід для війни.

За словами пані посла США в ООН Лінди Томас-Грінфілд 17 лютого, ситуація на кордоні рухається "до неминучого вторгнення". Водночас Кремль вкотре заперечує розгортання військ уздовж кордону з Україною.

17 лютого штаб ООС зафіксував 29 обстрілів українських позицій та населених пунктів, 27 із них — із забороненої Мінськими угодами зброї. Як повідомляє гуманітарна місія "Проліска", окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській, а в пресслужбі "Укрзалізниці" прокоментували обстріл залізничної станції.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter-акаунті назвав обстріл дитячого садка "великою провокацією". Глава держави закликав дипломатів та ОБСЄ залишатися на території України для стримування ворога.