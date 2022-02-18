Переконливий сигнал Путіну: сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України

Документ не містить концепції дозволу на війну та введення військ в Україну, але засуджує накопичення військової могутності Росії.

Сенат США ввечері 17 лютого одноголосно ухвалив резолюцію про підтримку України та засудження військової агресії Росії. Про це пише Associated Press із посиланням на результати голосування парламентаріїв.

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Документ не має законодавчої сили, але за його допомогою Сенат заявляє про "непохитну підтримку США безпечної, демократичної та незалежної України" та засуджує накопичення військової могутності РФ на кордоні з Україною.

"Конгрес єдиний у підтримці незалежності та суверенітету України", — заявив сенатор від штату Огайо Роб Портман.

[ + – ] Резолюція надіслала переконливий сигнал Росії, вважає сенатор Портман

Сенатор підкреслив, що резолюція надіслала переконливий сигнал Росії та всьому світу про підтримку Штатів України.

Грубий прорахунок Путіна

Один з авторів документа, сенаторка від штату Нью-Гемпшир Джин Шагін заявила, що демократи та республіканці єдині та сповнені рішучості підтримувати Україну в боротьбі з ескалацією насильства та агресії Кремля.

"Путін зробить грубий прорахунок і понесе весь тягар відповіді Конгресу США, якщо вирішить вдертися в Україну", — заявила вона.

[ + – ] Путін вимагає розв'язати питання щодо вступу України до НАТО Фото: РІА Новини

Резолюція закликає президента США Джо Байдена вплинути на уряд та використати всі можливі інструменти, щоб Росія зазнала "значних витрат", пише Associated Press.

"Ніщо в цій резолюції не мають витлумачити як дозвіл на війну та дозвіл на введення військ в Україну", — сказав журналістам сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол.

Документ називає уряд РФ підконтрольним президенту Володимиру Путіну. Влада РФ становить загрозу безпеці союзників НАТО, вважають сенатори.

Зазначимо, що 17 лютого Байден розповів про можливий напад РФ на Україну найближчими днями. Росія не відвела жодного зі своїх військ від українських кордонів, вважає він.

Пані посол Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що ситуація на кордоні рухається "до неминучого вторгнення".

У РФ погрожували відреагувати "заходами військово-технічного характеру" на відмову США надати їй "гарантії безпеки".