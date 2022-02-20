РФ ответит не только за вторжение, но и за эскалацию на украинской границе, — Блинкен

Госсекретарь также отметил, что США не намерены раскрывать подробностей новых санкций против РФ, чтобы Россия не смогла к ним подготовится.

Россию ждет ответ от США и союзников за создание напряженной военной ситуации на границах Украины. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Это неприемлемо (военная эскалация РФ на границе с Украиной), и это одна из вещей, о которых мы подробно говорили с союзниками и партнерами в эти выходные. Это сценарий, согласно которому Россия просто держит ситуацию на низком или среднем "уровне кипения". И на это тоже будет ответ", — сказал Энтони Блинкен.

Госсекретарь США не уточнил, как именно Россия ответит за массовое скопление войск вдоль украинских границ, но отметил, что США не планирует вводить новые санкции против РФ до вторжения в Украину.

"Цель состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить войну, сдержать агрессию. И как только вы запускаете санкции, вы теряете сдерживающий эффект. И пока есть хоть одна минута времени, за которую мы можем сдержать и предотвратить войну, мы постараемся использовать ее. И мы не хотим преждевременно нажимать на курок", — сказал глава дипломатии США.

Блинкен также добавил, что американские власти не хотят публично раскрывать подробностей новых антироссийских санкций, чтобы Россия не смогла к ним заранее подготовится.

Как ранее писал Фокус, власти США заявили, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не предусмотрено в первоначальном пакете западных санкций против РФ, даже если российские войска снова вторгнутся в Украину. Тем не менее, согласно американским планам, новые санкции затронут возможности России поставлять энергоносители на мировой рынок. США также готовят санкции против компаний и госбанков РФ в случае вторжения в Украину.

Напомним, согласно данным исследовательской группы Conflict Intelligence Team, российская армия уже готова к масштабному вторжению в Украину.