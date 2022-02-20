РФ відповість не лише за вторгнення, а й за ескалацію на українському кордоні, — Блінкен

Держсекретар також зазначив, що США не мають наміру розкривати подробиць нових санкцій проти РФ, щоб Росія не змогла до них підготуватися.

На Росію чекає відповідь від США та союзників за створення напруженої військової ситуації на кордонах України. Про це в інтерв'ю телеканалу CBS заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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"Це неприйнятно (військова ескалація РФ на кордоні з Україною), і це одна з речей, про які ми докладно говорили із союзниками та партнерами у ці вихідні. Це сценарій, згідно з яким Росія просто тримає ситуацію на низькому чи середньому "рівні кипіння". І на це теж буде відповідь", — сказав Ентоні Блінкен.

Держсекретар США не уточнив, як саме Росія відповість за масове скупчення військ уздовж українських кордонів, але зазначив, що США не планують запроваджувати нові санкції проти РФ до вторгнення в Україну.

"Мета полягає в тому, щоб зробити все можливе, аби запобігти війні, стримати агресію. І як тільки ви запускаєте санкції, ви втрачаєте стримуючий ефект. І поки є хоч одна хвилина часу, за яку ми можемо стримати і запобігти війні, ми намагатимемося використати її. І ми не хочемо передчасно натискати на курок", — сказав голова дипломатії США.

Блінкен також додав, що американська влада не хоче публічно розкривати подробиць нових антиросійських санкцій, щоб Росія не змогла до них заздалегідь підготуватися.

Як раніше писав Фокус, влада США заявила, що відключення Росії від міжнародної банківської системи SWIFT не передбачене в початковому пакеті західних санкцій проти РФ, навіть якщо російські війська знову вторгнуться в Україну. Проте, згідно з американськими планами, нові санкції стосуватимуться можливості Росії постачати енергоносії на світовий ринок. США також готують санкції проти компаній та держбанків РФ у разі вторгнення до України.

Нагадаємо, згідно з даними дослідницької групи Conflict Intelligence Team, російська армія вже готова до масштабного вторгнення в Україну.