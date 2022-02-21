ЕС ввел санкции против пяти человек за проведение незаконных выборов в Крыму

В Совете ЕС заявляют, что эти лица работали над интеграцией оккупированного Крыма в РФ, подрывая украинский суверенитет.

21 февраля Европейский союз ввел санкции против пятерых человек, причастных к организации и проведению незаконных выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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"Совет принял сегодня ограничительные меры в рамках существующих санкций в отношении еще пяти лиц за активную поддержку действий и проведение политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — сказано в заявлении.

Согласно опубликованному списку, под санкции попали "депутаты Госдумы", которые незаконно были избраны в парламент РФ в оккупированных АР Крым и Севастополе: Татьяна Лобач, Леонид Бабашов и Алексей Черняк. Также в списке фигурируют "председатель Севастопольского избиркома" Нина Фаустова и ее заместитель Александр Чмыхалов.

Как сказано в документе, эти люди, действуя в качестве "депутатов" и "членов избиркома", работали над дальнейшей интеграцией оккупированного Крыма в РФ.

Отметим, что ЕС начал вводить санкции против причастных к нарушению территориальной целостности Украины с марта 2014 года.

На данный момент этом "черном списке" находятся 193 человека (включая пятерых упомянутых граждан) и 48 организаций. Активы этих лиц заморожены, им запрещено посещать Евросоюз или проезжать через его территорию транзитом.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать нарушение Россией международного права. Более того, ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", — сказано в заявлении Совета ЕС.

Как ранее сообщал Фокус, власти США рассматривают вопрос введения санкций против близкого окружения Владимира Путина из-за преследования российского оппозиционера Алексея Навального.

Также отметим, что по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Россия ответит за эскалацию военной ситуации на границах Украины. Какой будет ответ США и союзников Блинкен не уточнил, но он выступил против введения санкций до нового вторжения армии РФ в Украину.

Напомним, 16 февраля в оккупированном Крыму незаконно приговорили к 6 годам лишения свободы украинского журналиста Владислава Есипенко. По версии ФСБ, он якобы шпионил для украинских спецслужб и хранил у себя взрывчатку. Журналист обвинения отвергает, заявляя что его пытали российские силовики.